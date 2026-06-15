Fórmula 1: Lewis Hamilton gana por séptima vez en Barcelona y se acerca a Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos

El británico Lewis Hamilton ganó por séptima vez en el circuito de Cataluña y se acercó a Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos. Franco Colapinto bajó del 8° al 10° lugar en el GP de Barcelona-Cataluña y recibió una sanción de la FIA.

Así quedó la tabla de posiciones de la Fórmula 1 , tras el triunfo de Lewis Hamilton en el Gran Premio de Barcelona. El británico ganó por séptima vez en el circuito de Cataluña y le descontó muchos puntos a Kimi Antonelli , que abandonó.

Franco Colapinto fue octavo y sumó cuatro unidades. Lewis Hamilton ganó por séptima vez en Barcelona y achicó la diferencia con Kimi Antonelli en el campeonato de pilotos. Lewis Hamilton (Ferrari) se impuso este domingo en el Gran Premio (GP) de Barcelona de la Fórmula 1, quien abandonó a poco del final por un problema en su monoplaza. El británico largó segundo, por detrás de George Russell (Mercedes), y la estrategia le permitió llevarse su séptimo triunfo en ese trazado.

Con los 25 tantos que consiguió, Pierre Gasly. En la tabla de constructores Mercedes sigue en lo más alto con 262 puntos. GP de Austria: 28 de junio a las 10 (Spielberg). GP de Bélgica: 19 de julio a las 10 (Spa-Francorchamps).

GP de Países Bajos: 23 de agosto a las 10 (Zandvoort). GP de Azerbaiyán: 27 de septiembre a las 8 (Bakú). GP de Estados Unidos: 25 de octubre a las 17 (Austin). GP de São Paulo: 8 de noviembre a las 14 (Interlagos).

GP de Qatar: 29 de noviembre a las 13 (Lusail). La tabla de posiciones de pilotos de la Fórmula 1 2026. La tabla de posiciones de constructores de la Fórmula 1 2026. La continuidad de ambas pruebas estaba en duda y los países llegaron a un acuerdo para organizar de forma alternada el evento.

En ese contexto, en 2027 habrá actividad en Spa-Francorchamps y en 2028 regresará a Barcelona. con el Gran Premio de Austria, que tendrá lugar entre los días 26 y 28 en el circuito de Spielberg. Resultados del GP de Mónaco de la Fórmula 1, con Colapinto: quién ganó la carrera y todas las posiciones. Colapinto bajó del 8° al 10° lugar en el GP de Barcelona-Cataluña: el motivo de la sanción de la FIA. Es un día histórico para la F1





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