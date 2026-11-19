Todo sobre el GP de Las Vegas. Horarios de las prácticas, posición de Colapinto y detalles de la intensa disputa por el segundo lugar del campeonato entre los líderes.

La Fórmula 1 regresa a las calles de Las Nevada para disputar la antepenúltima fecha de la temporada en el circuito urbano estadounidense. Este evento marca la fecha número 22 del calendario y ofrece un espectáculo de alta velocidad bajo las luces de la ciudad, donde los pilotos buscarán puntos cruciales aunque los títulos de constructores y pilotos ya están definidos.

Colapinto busca reaccionar en Nevada

Franco Colapinto regresa al Gran Premio de Las Vegas con un Alpine de color rosa y una clara necesidad de mejorar su rendimiento actual. El piloto argentino llega tras terminar en la decimotercera posición en el Gran Premio de San Pablo y no suma puntos desde el Gran Premio de Madrid, ocurrido hace dos meses. Sus declaraciones previas enfatizan el objetivo de lograr un fin de semana competitivo y sólido.

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La situación del piloto argentino contrasta con la de sus rivales en la parte superior del pelotón, quienes se preparan para definir posiciones estratégicas vitales. Mientras Colapinto lucha por recuperar la confianza, el resto del grupo mira hacia los podios y las posiciones del campeonato, donde cada punto puede ser determinante para las metas futuras de sus equipos.

Verstappen lidera la lucha por el segundo puesto

Max Verstappen inicia este fin de semana como el líder indiscutible en la búsqueda del segundo lugar en el campeonato mundial de pilotos. El piloto neerlandés acumula un total de 279 puntos y mantiene una ventaja estratégica sobre sus inmediatos perseguidores. Su dominio en esta faceta del campeonato está respaldado por su excelente historial en este circuito específico.

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La confianza de Verstappen en Las Vegas se basa en su experiencia previa, ya que ha ganado en este trazado callejero en dos ocasiones anteriores. Además, conserva el récord de la vuelta rápida con un tiempo impresionante de 1:33.365. Estos datos históricos sugieren que el neerlandés tiene una ventaja técnica significativa para mantener su posición y sostener la presión sobre sus rivales directos.

La diferencia de puntos entre los candidatos al subcampeonato es notable pero ajustada para una competencia de este calibre. Verstappen aventaja a George Russell, quien suma 262 puntos, y a Lewis Hamilton con 261 puntos. La paridad en la parte superior de la tabla se mantiene, ya que Charles Leclerc tiene 249 puntos y Lando Norris suma 246, separando a los cinco pilotos de la cima por apenas 33 puntos en total.

Expectativas moderadas para Alonso y Sainz

Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan a Las Vegas con expectativas moderadas, sumando solo siete puntos cada uno en el campeonato actual. Ambos pilotos son figuras centrales y referentes principales para sus respectivos equipos, Aston Martin y Williams, respectivamente. Sin embargo, sus coches enfrentan desafíos técnicos que limitan su capacidad de pelea por las posiciones más altas.

Aston Martin arrastra problemas recurrentes con la unidad de potencia Honda, lo que dificulta el rendimiento óptimo de los vehículos en pista. Por su parte, Williams no ha conseguido encontrar el ritmo necesario para entrar consistentemente entre los diez primeros en las clasificaciones. Esta situación obliga a sus pilotos a centrarse en maximizar cada punto posible en lugar de aspirar a podios inmediatos.

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La dinámica en la parte media y baja del pelotón muestra equipos luchando contra la ingeniería y el rendimiento de sus monoplazas. Mientras algunos buscan revancha, otros se concentran en la estrategia a largo plazo y el desarrollo de sus coches para las próximas temporadas. La presión sobre los equipos para encontrar soluciones rápidas es palpable en cada sesión de entrenamiento.

Agenda y próximos pasos en el calendario

La actividad de este fin de semana comienza a las 21.30 con la primera sesión de entrenamientos libres, ofreciendo a los espectadores la oportunidad de ver a los pilotos adaptarse al circuito. La previa se extiende desde temprano, permitiendo a los analistas y aficionados discutir las estrategias y las posibilidades de cada equipo antes de la carrera principal.

Quedan tres Grandes Premios por disputarse, lo que significa que aún hay mucho terreno por recorrer para definir el orden final del campeonato. Las diferencias de puntos entre los cinco primeros pilotos permiten una variedad de escenarios posibles hasta la última fecha. La capacidad de cada equipo para ajustar sus coches y la consistencia de los pilotos serán determinantes.

El impacto de esta ronda en Las Vegas se extenderá más allá de los puntos inmediatos, influyendo en la moral de los equipos para los tres eventos finales. La pelea por el subcampeonato ofrece un atractivo adicional que mantiene el interés del público en el deporte. La combinación de velocidad, estrategia y clima político en las escuderías hace de este Gran Premio un punto de inflexión clave en la temporada.