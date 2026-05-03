Fórmula 1 adelanta el Gran Premio de Miami por riesgo de tormentas eléctricas

La FIA anunció un cambio de horario para el Gran Premio de Miami debido a pronósticos de tormentas eléctricas, adelantando la carrera a las 13:00 hora local para garantizar la seguridad de pilotos y espectadores.

Este domingo se disputará el Gran Premio de Miami de la Fórmula 1 , pero la Federación Internacional del Automóvil ( FIA ) anunció un cambio de última hora debido a las condiciones climáticas adversas.

La carrera, originalmente programada para las 17:00 horas de Argentina (14:00 hora local en Miami), ha sido adelantada a las 13:00 hora local (16:00 en Argentina) para evitar los riesgos asociados con las tormentas eléctricas pronosticadas para la tarde. Según el comunicado oficial de la FIA, esta decisión se tomó tras consultas con la Fórmula 1 y los organizadores del evento, quienes evaluaron los informes meteorológicos y determinaron que las condiciones podrían empeorar significativamente, poniendo en peligro la seguridad de los pilotos y el público asistente.

La modificación del horario busca garantizar que la competencia se realice en un entorno seguro y sin interrupciones. La FIA destacó que la ley estatal de Florida prohíbe los eventos al aire libre cuando existe riesgo de tormentas eléctricas, ya que los rayos representan un peligro grave para la integridad de las personas. Este no es el primer caso en el que la Fórmula 1 se ve obligada a ajustar sus planes debido al clima.

Un precedente similar ocurrió durante el Gran Premio de Brasil en 2024, donde también se modificó el horario para evitar complicaciones por la lluvia. La organización ha subrayado la importancia de priorizar la seguridad sobre cualquier otro aspecto logístico o deportivo.

Además de los desafíos climáticos, el Gran Premio de Miami ha generado gran expectativa entre los aficionados, quienes esperan un espectáculo emocionante en un circuito que combina alta velocidad y reto técnico. Los equipos han estado trabajando arduamente para adaptarse a las condiciones cambiantes, mientras que los pilotos se preparan para enfrentar las exigencias de la pista bajo posibles condiciones de humedad.

La FIA ha asegurado que se tomarán todas las medidas necesarias para garantizar una carrera justa y segura, incluyendo la implementación de protocolos de emergencia en caso de que las condiciones meteorológicas empeoren durante el evento. Los fanáticos podrán seguir la transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales de la Fórmula 1 y los canales deportivos asociados





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