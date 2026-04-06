Ezequiel Schelotto, de futbolista a bombero: apaga incendio y salva un partido en Suiza

Ezequiel Schelotto, ex jugador de Racing y con experiencia en la Selección de Italia, se convirtió en héroe al apagar un incendio durante un partido de la tercera división suiza, lo que permitió que el encuentro continuara. Además de jugador, Schelotto es vicepresidente del club Paradiso.

El fútbol, a menudo impredecible, nos regala situaciones inesperadas. Pero pocas veces vemos a un jugador destacar por una acción que trasciende el terreno de juego. Ezequiel Schelotto , con experiencia en Racing y un pasado en la Selección de Italia, se convirtió en héroe inesperado al extinguir un incendio durante un partido de la tercera división suiza, permitiendo que el encuentro continuara sin mayores demoras.

El suceso tuvo lugar en el enfrentamiento entre el Paradiso y el Bavois, correspondiente a la Promotion League. Mientras el partido se desarrollaba con normalidad, una red ubicada entre el campo de juego y el estacionamiento comenzó a arder en llamas, obligando a una interrupción momentánea. En medio de la confusión y sorpresa generalizada, Schelotto, con una rapidez admirable, tomó una manguera y se enfrentó al fuego. Su acción, realizada con eficiencia, apagó las llamas en cuestión de minutos. La intervención del jugador fue clave, posibilitando la reanudación del encuentro sin mayores contratiempos, un factor crucial para ambos equipos. El Paradiso logró así su primera victoria del 2026, un triunfo significativo dadas las circunstancias del equipo. Actualmente, el Paradiso se encuentra en la penúltima posición de la tabla con 23 puntos, lo que subraya la importancia de este resultado en su búsqueda por mejorar su rendimiento en la temporada y ascender en la clasificación. El ex jugador de equipos como Inter, Catania y Racing, vive una etapa singular en su carrera profesional. Además de su rol como futbolista, Schelotto también ejerce el cargo de vicepresidente del club suizo, una institución que tiene como meta alcanzar el ascenso a una división superior. Schelotto recientemente asumió el doble rol de jugador y dirigente en el Paradiso, donde también funge como capitán del equipo. Su compromiso se extiende más allá del campo de juego, abarcando una participación activa en el proyecto institucional del club. En una entrevista concedida a BOLAVIP, el futbolista compartió sus impresiones sobre esta inusual situación: “Me gusta bromear, pero ahora desempeño un papel donde no puedo cometer errores. Es fundamental mantener una postura seria, sin chistes ni frivolidades. Tendré que adaptarme, porque, tras investigar, creo ser el primer jugador y vicepresidente que sigue jugando al fútbol profesionalmente”. La combinación de su experiencia en el fútbol de alto nivel, su liderazgo dentro y fuera del campo, y su compromiso con el Paradiso, son elementos que lo definen como un personaje multifacético. Su capacidad para afrontar situaciones inesperadas, como el incendio, es un claro reflejo de su carácter y determinación





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