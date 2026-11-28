Emiliano Pinsón, acusado de liderar un cártel de drogas entre Europa y Bolivia, fue extraditado desde España. Se enfrenta a la justicia federal argentina por narcotráfico.

Emiliano Pinsón, principal sospechoso de liderar una organización criminal dedicada al tráfico internacional de estupefacientes, regresó a la Argentina tras ser extraditado desde España. La Policía Federal de Argentina (PFA) confirmó el traslado del imputado, quien contaba con una Notificación Roja de Interpol por asociación ilícita y narcotráfico. Su captura en territorio europeo facilitó la intervención de las autoridades locales para ponerlo a disposición del sistema judicial argentino.

Detalles operativos de la captura europea

La operación logística comenzó con la intervención de Interpol España, quien logró capturar a Emiliano Pinsón en suelo europeo. Sobre su persona pesaba un pedido de detención internacional bajo la figura de Notificación de Índice Roja, acusándolo formalmente de delitos graves relacionados con el narcotráfico. Una vez formalizado el arresto y completadas las instancias legales necesarias para su entrega, una comisión especializada de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones de la PFA viajó hacia Europa para asumir la custodia del imputado y concretar su regreso definitivo.

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Estructura criminal y fuentes de suministro

Según las investigaciones judiciales detalladas en el expediente, el detenido formaba parte de una estructura delictiva sofisticada que operaba a través de fronteras internacionales. La organización se abastecía de sustancias ilícitas procedentes tanto de Europa como de Bolivia. Esos cargamentos eran ingresados de manera clandestina al país argentino, donde se procedía a su posterior fraccionamiento y venta al menudeo en distintos distritos del territorio nacional, generando altos niveles de distribución ilegal.

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Rol protagónico y financiación de operaciones

Dentro de este esquema criminal, Emiliano Pinsón habría ocupado un rol de liderazgo indiscutible. Los investigadores lo señalan como uno de los presuntos líderes, manteniendo contactos fluidos con proveedores europeos de MDMA (éxtasis). Además, participó activamente en la financiación de operaciones logísticas y en la adquisición de grandes partidas de droga, asumiendo funciones clave en la coordinación de las maniobras ilícitas y la distribución de recursos financieros para sostener la red.

Vínculos con el deporte y próximos pasos legales

Parte de esa mercancía confiscada y comercializada terminaba alimentando circuitos delictivos ligados a barras bravas del fútbol argentino, consolidando una conexión entre el narcotráfico y la violencia en el ámbito deportivo. A su llegada, el detenido, quien es mayor de edad, fue puesto inmediatamente a disposición del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2. Este tribunal se encuentra interinamente a cargo del Dr. Gustavo D. Meirovich, quien dirigirá el trámite procesal de la causa mientras continúa el tratamiento médico de Pinsón para el Parkinson, condición que ha afectado su salud recientemente.