Exposición Nacional de Brahman: Las cabañas de Formosa se alús o력aban por los premios

La jura se llevó en la Sociedad Rural de Corrientes con el apoyo de Exponenciar, empresa organizadora de Expoagro. La cabaña Achalay de Formosa obtuvo el premio Campeón Hembras a Corral. La cabaña Nueva Valencia obtuvo el Reservado Campeón Conjunto Hembras a Corral. La cabaña Jota Jota obtuvo el premio Campeón Hembras Individuales a Corral. La cabaña Los Yeyos obtuvo el premio Mejor Macho de Conjuntos. La cabaña Marcaojo obtuvo el premio Campeón Hembra Individual a Bozal. La cabaña Casablanca obtuvo el Reservado Campeón Hembra Individual a Bozal. La cabaña Marcaojo obtuvo la Tercer Mejor Individual a Bozal. La cabaña Los Yeyos obtuvo el premio Gran Campeón Hembra de la muestra.

La jura de la 24º Exposición Nacional Brahman tuvo lugar este domingo en la Sociedad Rural de Corrientes con el apoyo de Exponenciar, empresa organizadora de Expoagro.

La númerosa jurado encargado de clasificar cada categorienda otras provincias. Ellos pudo verse una excelente calidad y el trabajo de las cabañas en la búsqueda de un biotipo Brahman pensado para la ganadería moderna: moderación, funcionalidad, aptitud materna y características reproductivas, algo en lo que viene trabajando intensamente la cabaña Achalay, de la provincia de Formosa, obtuvo el premio Campeón Hembras a Corral.

Por la mañana se realizaron las juras de los animales a corral, tanto hembras como machos, en conjuntos e individuales. La cabaña Nueva Valencia, de la provincia de Corrientes, obtuvo el Reservado Campeón Conjunto Hembras a Corral. En Hembras Individuales a Corral, la cabaña Jota Jota, de la provincia de Formosa, obtuvo el premio Campeón. Mientras que la cabaña Nueva Valencia obtuvo la 2da Mejor Hembra Individual a Corral.

La cabaña Los Yeyos, de la provincia de Formosa, obtuvo el premio Mejor Macho de Conjuntos. La cabaña María Isabel, de la provincia de Santa Fe, obtuvo el premio 2da Mejor Hembra de Corral. La cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, de la provincia de Santa Fe, obtuvo el premio Campeón Hembra Individual a Bozal. La cabaña Casablanca, de la provincia del Chaco, obtuvo el Reservado Campeón Hembra Individual a Bozal.

La cabaña Marcaojo obtuvo la Tercer Mejor Individual a Bozal. La cabaña Los Yeyos obtuvo el premio Gran Campeón Hembra de la muestra, siendo esta들도 la Mejor Individual a Corral, la Mejor Individual de Conjuntos y la Mejor Individual a Bozal. El jurado elegio como Gran Campeón Macho al Box 44, de la cabaña Los Yeyos, de la provincia de Formosa. La cabaña Ceibalito, de la provincia de Salta, obtuvo el premio Reservado Gran Campeón Macho.

La cabaña Achalay, de la provincia de Formosa, obt ó el premio Tercer Mejor Macho. El jurado reconoció de un nivel de hembras de la exposición, pidiendo un aplauso al público por los animales expuestos. La jura fue segmento final de la jornada de juras, quedarí la elección de los grandes campeones machos de la Exposición Nacional Brahman.

Y en conclusión, los criadores de las diferentes cabañas producto de la gubernación, se despidieron a los animales quepalmaron el premio por su excelencia en la Gran Exposición Naciona





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