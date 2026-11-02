Exportaciones de granos: récord histórico en liquidación de divisas para octubre

El sector agroexportador registró US$ 2880 millones en octubre, un máximo en 25 años. Analizamos el impacto de la competitividad regional y las proyecciones de la campaña 2026/27.

La Cámara de la Industria Aceitera junto con el Centro de Exportadores de Cereales confirmaron que la liquidación de divisas por parte del sector exportador de granos y derivados alcanzó la cifra de US$ 2880 millones durante el mes de octubre. Este resultado configura el mayor monto registrado para dicho período en los últimos 25 años, marcando un hito significativo para la balanza comercial argentina.

Máximo histórico en ventas externas

A pesar de alcanzar este récord mensual, el ingreso de dólares se ubicó un 10% por debajo de lo registrado durante septiembre del mismo año. No obstante, al realizar la comparación interanual con octubre del año pasado, se evidenció un notable salto del 157%. Este marcado incremento responde, en gran medida, a que en septiembre de 2025 el gobierno nacional aplicó una eliminación temporaria de retenciones que derivó en una liquidación masiva de divisas en aquel período, mermando consecuentemente los ingresos para los meses subsiguientes.

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Condicionado también por esa distorsión previa, el acumulado en lo que va de 2026 alcanzó US$ 25.156 millones, un monto que se posiciona un 14% por debajo de lo registrado entre enero y octubre de la temporada anterior. CIARA-CEC detalló que el desempeño de octubre estuvo caracterizado por un flujo constante de ventas y embarques de maíz, una molienda de soja de exportación sostenida y la ejecución de despachos de trigo correspondientes a la cosecha 2025/2026.

Competitividad y precios internacionales

Esta sólida performance exportadora se desarrolló a pesar de un escenario global signado por cotizaciones internacionales bajistas y una marcada mejora en la competitividad de los granos provenientes de Brasil. Al respecto, la Bolsa de Comercio de Rosario indicó que durante el décimo mes del año los precios internacionales de la soja y el maíz tocaron valores mínimos en dos meses, encadenando cinco semanas consecutivas de bajas.

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El factor cambiario regional operó como un elemento determinante, impulsado por el impacto político y económico tras las elecciones en Brasil y el triunfo de Lula da Silva, lo cual generó una depreciación inicial del real de aproximadamente 12% frente al dólar. Dicha devaluación incrementó la competitividad de las exportaciones brasileñas al abaratar los bienes de ese origen para los compradores internacionales y presionó a la baja las cotizaciones globales de los demás oferentes, incluido Estados Unidos.

Pese a este escenario de presión externa, el maíz argentino logró sostener su posición como el origen más competitivo de la región. En el plano doméstico, las pizarras locales operaron sin mayores sobresaltos ante estas señales externas. La cotización de referencia del maíz comenzó la semana en torno a los $281.000 por tonelada para luego retroceder unos $3200 con el correr de los días, manteniendo una tónica de precios estable respecto a las semanas previas.

Proyecciones récord para la próxima campaña

Mirando hacia adelante, las perspectivas para el sector apuntan a un fuerte reacomodamiento positivo de la mano de la próxima cosecha 2026/27, ciclo para el cual se proyecta un nuevo récord productivo que dinamizará el ingreso de divisas. De acuerdo con las estimaciones presentadas por la Bolsa de Cereales de Buenos Aires durante el Lanzamiento de la Campaña Gruesa, se prevé un volumen total de producción de 157,85 millones de toneladas.

Esto representa un crecimiento del 0,5% y un aporte adicional de 1,1 millones de toneladas frente al ciclo precedente. En cuanto al uso del suelo, el área total sembrada se ubicaría en 37,02 millones de hectáreas, marcando una leve variación positiva del 0,2% en la comparativa interanual. El desglose por cultivos muestra que la producción de maíz experimentaría un incremento del 3,1% hasta alcanzar las 66 millones de toneladas.

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Por su parte, la soja anotaría una suba del 7% para ubicarse en 53,6 millones de toneladas. En menor escala, el sorgo registraría una expansión en su volumen del 1,8%, totalizando 2,85 millones de toneladas, en tanto que el girasol se mantendría sin modificaciones con un volumen estimado en 7 millones de toneladas. Estos datos consolidan la expectativa de un año productivo excepcional para el agro argentino.