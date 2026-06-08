Exportaciones de carne vacuna: precios récord compensan caída en volumen en abril

Los envíos de carne vacuna argentina cayeron 13% interanual en abril de 2026, pero el ingreso de divisas creció 19,7% impulsado por precios récord que rozaron los 7.000 dólares por tonelada. La diversificación hacia mercados de alto valor permite sostener la facturación.

Las exportaciones de carne vacuna argentina experimentan un escenario contrastante en abril de 2026. Mientras los volúmenes enviados mostraron una fuerte caída con respecto al mes anterior y a igual período del año previo, los ingresos por divisas alcanzaron niveles récord gracias a precios internacionales en alza y una mayor diversificación de destinos de alto valor.

Según datos del INDEC, en abril se exportaron 46.100 toneladas peso producto por un valor de 321,3 millones de dólares. Esto representó una disminución del 26,5% en volumen y del 24,6% en valor frente a marzo. En la comparación interanual, la cantidad embarcada fue 13% inferior, pero el ingreso de divisas creció 19,7%. En el acumulado del primer cuatrimestre, los embarques totalizaron cerca de 211.300 toneladas con un valor aproximado de 1.399,2 millones de dólares.

Respecto a igual período de 2024, los volúmenes aún se ubican 18,5% por debajo, aunque el valor obtenido mantiene una ventaja del 43,2%. El principal factor que explica esta dinámica es la firme tendencia alcista en los precios promedio de exportación. En abril, el precio rozó los 7.000 dólares por tonelada, marcando un máximo histórico para Argentina.

Esta cifra supera ampliamente los niveles de pospandemia (un promedio de 6.300 dólares en 2022) y refleja una recuperación sostenida después de un prolongado período de bajos precios que se extendió hasta fines de 2024. En términos interanuales, los precios actuales muestran una suba del 86% frente a abril de 2024 y del 38% frente a hace un año. Esta mejora en las cotizaciones se sustenta en un contexto internacional de demanda sostenida y oferta global limitada.

Paralelamente, la creciente diversificación de destinos permite capturar mejores valores. Estados Unidos se consolida como el segundo mercado más importante, absorbiendo el 15% de los embarques. Aunque alrededor del 90% de los envíos corresponden a carne congelada (con un precio promedio de aproximadamente 4.375 dólares por tonelada), la exportación hacia otros destinos de mayor valor, como la Unión Europea, Israel, Emiratos Árabes Unidos y Singapur, eleva el precio promedio general a unos 10.140 dólares por tonelada.

La estrategia de segmentar mercados, colocando cortes de mayor y menor valor según el destino, fortalece la eficiencia comercial del sector y reduce la dependencia de un único mercado, contribuyendo así a sostener los ingresos a pesar de la merma en volumen





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