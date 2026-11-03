Exportaciones argentinas crecen 15,2% en precios durante Q3 2026

El INDEC revela que las exportaciones de Argentina aumentaron un 15,2% en valor por precios en el tercer trimestre de 2026, impulsadas por energía y agro.

Los precios internacionales determinaron la trayectoria del comercio exterior argentino durante el tercer trimestre de 2026, según el informe más reciente del Instituto Nacional de Estadística y Censos ( INDEC). Entre julio y septiembre, el valor total de los productos exportados experimentó un incremento del 15,2% interanual, sostenido principalmente por la mejora en las cotizaciones globales.

A pesar de este aumento significativo en el valor monetario, las cantidades físicas vendidas al exterior avanzaron apenas un 1,3%. Esta divergencia entre precio y volumen señala una dinámica donde la rentabilidad por unidad se elevó sin necesariamente expandir el volumen comercializado. El relevamiento estadístico permite desgazar qué sectores específicos se beneficiaron de estas condiciones favorables del mercado global.

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Energía lidera alza de precios exportadores

El sector de combustibles y energía registró el mayor incremento de precios entre los grandes rubros exportadores durante el tercer trimestre de 2026. Las cotizaciones de este grupo subieron un 26,6% interanual, un movimiento impulsado fundamentalmente por el aumento del 21,7% en el precio del petróleo crudo. Este factor externo fue clave para revalorizar la canasta de salida del país.

La mejora en los precios estuvo acompañada por un crecimiento robusto en los volúmenes comercializados. Las cantidades exportadas de combustibles y energía aumentaron un 37,5%, favorecidas por mayores embarques de petróleo crudo, carburantes y gas de petróleo. La combinación de ambos factores permitió que el valor exportado por el sector creciera un 74,1% frente al tercer trimestre de 2025.

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Además de su desempeño cuantitativo, la participación del sector de combustibles y energía dentro del índice general de exportaciones aumentó, alcanzando el 17,3%. Este dato resalta la importancia estratégica de la energía en la balanza comercial argentina actual, consolidándose como un pilar fundamental para la generación de divisas en el periodo analizado.

Agro e industria muestran dinámicas distintas

Las manufacturas de origen agropecuario (MOA), que representaron el 35,5% del índice de exportaciones, registraron un aumento de precios del 13,4% interanual. Dentro de este grupo, se destacaron las carnes y sus preparados con una suba del 27,6%, las grasas y aceites con un incremento del 15,5%, y los residuos de industrias alimentarias con una mejora del 14,4%.

A nivel de productos específicos, el INDEC identificó aumentos del 24,7% en el precio de la carne bovina, del 19,2% en los aceites de girasol, del 14,8% en los aceites de soja y del 14,6% en la harina y los pellets de soja. Sin embargo, este incremento en los precios no se tradujo en un aumento generalizado de los volúmenes exportados, ya que las cantidades de las MOA disminuyeron un 0,6% interanual.

En las manufacturas de origen industrial (MOI), los precios aumentaron un 13,9%. Los principales aportes provinieron de los productos químicos y conexos, con una suba del 33,1%; las piedras y metales preciosos y sus manufacturas, con un 23,4%; y los metales comunes y sus manufacturas, con un 21,5%. También se destacó el incremento del 39,9% en los precios de las materias plásticas y sus manufacturas.

En este segmento industrial, las cantidades exportadas crecieron un 1,1% interanual, impulsadas principalmente por el material de transporte terrestre. A diferencia del agro, la industria logró mantener un leve crecimiento en volumen a pesar de las fluctuaciones en los precios de insumos específicos, lo que indica una capacidad de adaptación en la demanda externa para bienes manufacturados.

Productos primarios: precios suben pero volúmenes caen

Los productos primarios mostraron una dinámica opuesta a la observada en otros sectores durante el tercer trimestre de 2026. Sus precios aumentaron un 7,2%, pero las cantidades exportadas retrocedieron un 8,6%. Esta caída en los volúmenes estuvo explicada principalmente por las semillas y frutos oleaginosos, cuyos volúmenes de exportación disminuyeron un 59,9%.

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En particular, los embarques de porotos de soja cayeron un 69,3% interanual, afectando significativamente el rendimiento del sector. En sentido contrario, las cantidades exportadas de cereales crecieron un 35,4%, mientras que sus precios aumentaron un 4,5%. Entre los productos seleccionados, el maíz registró una suba de precios del 5,7% y los porotos de soja, del 13,1%.

Como consecuencia directa de la drástica reducción en los volúmenes de semillas, el valor exportado de los productos primarios disminuyó un 2% interanual, pese a la mejora positiva en sus precios. Este resultado subraya la vulnerabilidad del sector primario ante cambios estructurales en los volúmenes de carga, incluso cuando los indicadores de precio son favorables.

Importaciones: precios al alza y contracción en volúmenes

En el lado de las compras externas, el informe del INDEC mostró una suba general de precios del 10,5% interanual durante el tercer trimestre de 2026. El mayor incremento correspondió a los combustibles y lubricantes, con una alza del 31,7%. También aumentaron los precios de los bienes intermedios, un 12,7%; las piezas y accesorios para bienes de capital, un 10,9%; los bienes de capital, un 8,4%; y los bienes de consumo, un 4,4%.

En contraste con la tendencia generalizada, los precios de los vehículos automotores de pasajeros disminuyeron un 10,2%. Esta variación negativa en un rubro específico ayuda a matizar el impacto inflacionario importado, aunque no logra compensar el encarecimiento general de los insumos necesarios para la producción interna y el consumo.

En cuanto a las cantidades, las importaciones registraron una caída significativa del 9,5%. Esta contracción en el volumen de bienes traídos al país sugiere una reducción en la demanda efectiva o una restricción en la capacidad de adquisición, lo que resulta en que el valor total importado muestre una variación positiva de apenas un 0,1%, manteniendo casi estancado el gasto exterior neto.