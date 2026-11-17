Una explosión en un tanque cisterna causó un incendio masivo en Gobernador Virasoro, Corrientes, junto a una estación YPF. No hubo heridos y el operativo duró horas.

Una violenta explosión ocurrió este martes en la localidad de Gobernador Virasoro, provincia de Corrientes, cuando un tanque cisterna de combustible detonó en una empresa ubicada sobre la ruta nacional 14. El incidente generó un incendio de grandes dimensiones que preocupó a las autoridades locales debido a la proximidad del lugar con una estación de servicio YPF. Diversas brigadas de emergencia trabajaron durante horas para sofocar las llamas y evitar un desastre mayor.

Detalles del siniestro y el operativo de emergencia

La explosión se produjo durante la mañana del martes, cuando personal de la empresa dedicaba al movimiento de suelos realizaba tareas de abastecimiento de combustible para uno de sus camiones. Según los testimonios recopilados, la carga de combustible se interrumpió abruptamente con el estallido, originando un fuego que se extendió con rapidez por las instalaciones. Las llamas generaron una espesa columna de humo negro, visible desde diferentes puntos de la ciudad, lo que intensificó la alarma entre la población.

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Ante la magnitud del siniestro, se desplegó un operativo de emergencia que contó con la participación de múltiples cuerpos de seguridad. Intervinieron bomberos voluntarios de Gobernador Virasoro y de Colonia Liebig, quienes utilizaron espuma química para combatir las llamas. También colaboraron personal de la policía, unidades de tránsito municipal y brigadistas de Defensa Civil. La maquinaria pesada fue utilizada para mover arena y crear barreras que contuvieran la propagación del combustible derramado.

Riesgo en la estación de servicio YPF

Uno de los factores críticos del incidente fue la ubicación geográfica del establecimiento siniestrado, situado en el acceso norte de la ciudad y lindante con una estación de servicio YPF. La cercanía de un centro de expendio de combustibles obligó a las autoridades a extremar las medidas de prevención para evitar que el fuego alcanzara otros depósitos. La estabilidad de los tanques cercanos fue una preocupación constante durante todo el operativo de extinción.

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Los equipos de emergencia tuvieron que realizar tareas de enfriamiento continuas de las estructuras afectadas para garantizar que no ocurriera una segunda explosión. La logística requerida fue compleja debido a la naturaleza inflamable de los materiales involucrados. A pesar de los esfuerzos coordinados, las autoridades aún no han determinado oficialmente las causas técnicas o humanas que provocaron el estallido inicial del tanque.

Consecuencias y evaluación de daños

Afortunadamente, no se registraron heridos entre los trabajadores presentes en el momento de la explosión ni entre el personal de emergencias. La situación se mantuvo bajo control en términos de salud pública, aunque los daños materiales fueron significativos en el predio de la empresa. No se ha difundido una evaluación definitiva sobre el monto exacto de las pérdidas ocasionadas por el fuego, ya que los equipos continúan con tareas preventivas para evitar nuevos focos de inflamación.

Una vez que las llamas fueron controladas, el operativo se centró en la seguridad residual del sitio. Las autoridades locales han iniciado los trámites correspondientes para investigar el origen del accidente. Los ciudadanos deben permanecer atentos a los comunicados oficiales sobre el estado de la zona y la posible reapertura de la ruta nacional 14, cuyo acceso norte fue cerrado temporalmente por el siniestro.