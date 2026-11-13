Explosión masiva en Lanús: Decenas de heridos y evacuación tras rotura de cañería de gas

Una fuerte explosión ocurrió en Lanús a las 10:45 por rotura de cañería de gas durante obras de renovación. El hecho dejó heridos, locales destruidos y requirió la evacuación de un geriátrico y vecinos en Remedios de Escalada.

Una violenta explosión sacudió una zona comercial en Lanús la madrugada del 15 de noviembre de 2023, desatando un operativo de emergencia a las 10.45 horas que dejó múltiples heridos, comercios destruidos y la evacuación preventiva de un geriátrico. El incidente ocurrió cuando una máquina tunelera, encargada de la renovación de redes de gas en la zona, perforó accidentalmente una cañería de distribución existente, provocando una liberación masiva del combustible que desencadenó la detonación.

Mecanismo de la rotura y respuesta de bomberos

La ruptura de la cañería se produce durante trabajos de actualización de infraestructura en el barrio Remedios de Escalada. El fuego, alimentado por la fuga de gas, obligó a movilizar dotaciones de bomberos de Lanús y Avellaneda para contener el siniestro y reforzar las tareas de extinción. Las autoridades ampliaron el perímetro de seguridad para aislar el sector afectado y evitar el acceso de civiles a la zona de riesgo inmediato.

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Testimonios de vecinos sobre el daño estructural

Walter, un testigo presencial con propiedad a media cuadra del epicentro, describió el estallido como comparable a una detonación de misil. Relató que el comercio en la esquina voló literalmente, quedando totalmente destruido ante la ausencia de estructura visible posterior al evento. Walter confirmó que, previo al estallido, algunos habitantes ya habían detectado olor a gas en la calle, lo que elevó la alerta antes de la tragedia.

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Confinamiento de adultos mayores y búsqueda de afectados

El operativo incluyó la evacuación inmediata de un geriátrico ubicado en las cercanías como medida de precaución ante la inestabilidad del sector. Por otro lado, vecinos como Andrés manifestaron su angustia al buscar información sobre conocidos que frecuentaban el local destruido. Andrés señaló haber visto a dos personas heridas en el lugar mientras realizaban compras, y confirmó la presencia de heridos en la zona mientras la emergencia se desarrollaba.

Balance oficial pendiente y estado del perímetro

A fecha de publicación, las fuentes oficiales aún no han difundido un balance exacto sobre la cantidad total de personas afectadas ni han precisado las identidades de los lesionados. La empresa operadora confirmó que varias personas resultaron heridas, aunque la cifra exacta permanece por esclarecer. El perímetro continúa restringido para facilitar las labores de los equipos de rescate y evitar nuevos accidentes.