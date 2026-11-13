Explosión en Remedios de Escalada: Muertos, Heridos y Daños en Metrogas

Tragedia en Remedios de Escalada con al menos un fallecido y más de 30 heridos tras una explosión de gas. Metrogas investiga la causa y autoridades evacúan la zona.

Una explosión de gran magnitud sacudió la esquina de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, ubicada en la zona comercial del sur del conurbano bonaerense. El incidente, que provocó una columna de fuego visible a gran distancia, resultó en al menos una persona fallecida, más de 30 heridos y dos desaparecidos. La fuerza del estallido causó daños estructurales severos en edificios colindantes y vehículos en la calzada.

Detalles del Incidente y Daños Estructurales

La empresa distribuidora Metrogas informó que el accidente inició cuando una maquinaria utilizada para tareas de renovación de la red de distribución dañó una tubería subterránea. Este rompió provocó una fuga masiva de gas natural que, al entrar en contacto con fuentes de ignición, detonó. Las primeras imágenes aéreas mostraron la intersección envuelta en llamas y densas columnas de humo elevándose entre los edificios comerciales.

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Entre las estructuras más afectadas se encontraba una fiambrería cuyo edificio sufrió un derrumbe prácticamente total. La violencia de la onda expansiva dejó escombros esparcidos sobre la calzada y varios vehículos calcinados en los alrededores inmediatos. La gravedad de los daños estructurales obligó a las autoridades a declarar la zona como área de exclusión temporal para garantizar la integridad de los equipos de rescate.

Posiciones de las Autoridades y Metrogas

Las autoridades sanitarias reportaron inicialmente al menos 21 personas heridas, dos de ellas en estado grave, quienes fueron trasladadas al Hospital Evita de Lanús. Además, se confirmó que siete pacientes recibieron el alta médica y otras siete permanecían bajo observación clínica. Las fuentes judiciales detallaron que dos directivos de Metrogas fueron trasladados a la Fiscalía General de Avellaneda-Lanús para ser identificados y prestar declaración en el marco de la investigación inicial.

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Metrogas declaró que el incidente fue el resultado de un accidente operativo durante trabajos de mantenimiento preventivo. La compañía enfatizó que el personal de emergencia actuó con celeridad para contener la situación. Por su parte, la familia de la propietaria de uno de los locales afectados ha manifestado su disposición a colaborar con las investigaciones para determinar las causas exactas del fallo técnico.

Impacto en la Comunidad y Evacuación

Tras el estallido, se desplegó un amplio operativo de seguridad que involucró a más de 20 dotaciones de bomberos de Lanús y municipios vecinos. Estos equipos trabajaron en conjunto con personal de Defensa Civil, Seguridad y Salud para controlar el fuego y asistir a los damnificados. Las autoridades dispusieron la evacuación preventiva de los vecinos residenciales y comerciales que habitaban o laboraban en las inmediatas al epicentro del incendio.

Vecinos de Remedios de Escalada difundieron mensajes urgentes a través de canales comunitarios recomendando mantener cerradas las llaves de gas de las viviendas en un radio de 10 cuadras. Esta medida de precaución se implementó mientras continuaban las operaciones técnicas para garantizar que no se produjeran nuevas fugas durante la fase de contención y limpieza de la zona afectada.

Situación Actual del Suministro y Investigación

Pasadas las 12.15, técnicos de Metrogas lograron prensar uno de los extremos del conducto dañado para reducir la presión. Los operarios continuaron trabajando en el otro sector mediante la apertura de pozos alejados del punto de la rotura, con el objetivo preciso de interrumpir por completo el flujo de gas y extinguir la llamarada restante. Este procedimiento técnico fue clave para evitar una segunda explosión mayor.

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Las circunstancias específicas que llevaron al daño de la tubería y la posterior detonación deberán ser determinadas con rigor científico en el marco de las investigaciones penales y civiles correspondientes. Mientras tanto, el suministro de gas en la zona permanece intermitente y las autoridades locales monitorean de cerca la estabilidad estructural de los edificios restantes en el barrio de Coronel Beltrán.