Explosión en Remedios de Escalada: 20 heridos tras falla en red de gas de MetroGAS

Una fuerte explosión en Remedios de Escalada dejó 20 heridos, cinco de gravedad, tras un accidente durante trabajos de renovación de la red de gas de MetroGAS en Lanús.

Una potente explosión sacudió la mañana de este viernes al centro de Remedios de Escalada, una localidad perteneciente al Municipio de Lanús en la provincia de Buenos Aires. El incidente ocurrió en el cruce de las calles Beltrán e Iberlucea, justo cerca de las 11:00 de la mañana, generando un impacto significativo en la estructura urbana y en la vida cotidiana de los vecinos de la zona.

Detalles del siniestro con infraestructura de gas

La Municipalidad de Lanús confirmó oficialmente que el accidente sucedió mientras personal técnico de la empresa MetroGAS realizaba trabajos de renovación en las redes de distribución de combustible. Según el reporte municipal, una maquinaria utilizada en las tareas de excavación y construcción dañó una de las cañerías de la red, lo que provocó la liberación del gas y la subsiguiente detonación en el lugar.

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Este tipo de intervenciones en la infraestructura subterránea son comunes para modernizar los servicios, pero la interacción entre el equipo pesado y los caños existentes resultó ser el factor detonante de la tragedia. La fuerza del impacto fue tal que se sintió en toda la manzana inmediata, alertando a residentes y comerciantes cercanos en cuestión de segundos.

Cifras de heridos y atención médica

Las primeras estimaciones del gobierno local indican que al menos 20 personas resultaron heridas como consecuencia directa de la explosión. De este total, cinco pacientes se encuentran en estado de gravedad y han sido trasladados urgentemente al Hospital Interzonal de Agudos Evita, donde reciben atención especializada para lesiones más severas.

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Los demás heridos fueron atendidos y derivados a otras instalaciones sanitarias próximas al epicentro del suceso. El Hospital Local General de Agudos Dr. Arturo Melo de Lanús y la Unidad Sanitaria Municipal Dr. Luis A. Máspero, ubicada estratégicamente en la zona, colaboraron en la triaje y estabilización de los restantes afectados por el incidente.

Respuesta operativa y evacuación

Ante la emergencia, equipos policiales, bomberos y miembros de Defensa Civil acudieron al lugar de manera inmediata. Además, se sumaron dotaciones de bomberos provenientes de municipios vecinos para reforzar las operaciones de control y seguridad. Las autoridades municipales de Seguridad y Salud también desplegaron personal para gestionar el orden y la logística de la crisis.

Como medida de precaución y para garantizar la integridad física de la población, los vecinos del sector afectado fueron evacuados de sus hogares y comercios. Las calles Beltrán e Iberlucea quedaron restringidas al tránsito público mientras las brigadas trabajaban intensamente para neutralizar cualquier riesgo residual de incendio o nuevas fugas de gas.

Impacto inmediato en la comunidad

El suceso ha dejado una profunda huella en la comunidad de Remedios de Escalada, interrumpiendo la normalidad del barrio y generando preocupación por la seguridad de las redes de servicios públicos. La rapidez de la respuesta de los cuerpos de emergencia fue clave para mitigar un posible desastre mayor, aunque las consecuencias humanas y materiales seguirán evaluándose en los próximos días.