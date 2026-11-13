Explosión en Remedios de Escalada: 20 heridos tras estallido en esquina de Metrogas

Una potente explosión en Remedios de Escalada dejó al menos 20 heridos, cinco de gravedad, tras un estallido de gas cerca de la Escuela N° 16 y comercios en Lanús.

Una potente explosión sacudió la mañana del viernes en Remedios de Escalada, ubicada en el partido de Lanús, dejando un saldo de al menos 20 personas heridas. Cinco de los lesionados presentan heridas de gravedad, según informaron las autoridades sanitarias que acudieron al lugar. El siniestro se produjo en la intersección de las calles Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una de las zonas comerciales más concurridas de la localidad.

Origen del incidente con Metrogas

El detonante del accidente fue una cuadrilla de Metrogas que realizaba trabajos de reparación en los caños de la red de gas justo frente a un local comercial. Los testimonios de los vecinos indican que desde temprano se percibía un olor a gas muy fuerte en la zona, lo que generó una alerta temprana entre los residentes y empleados cercanos al sitio de las obras.

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Evacuación de comercios y escuelas

Antes del estallido, muchos empleados de negocios linderos, incluyendo una fiambrería, una granja y una tienda de mascotas, ya habían abandonado sus lugares de trabajo debido al insoportable olor a gas. La Escuela N° 16, el colegio privado Charles Chaplin y un geriátrico cercanos fueron evacuados de manera preventiva. Los alumnos del jardín salieron llorando y asustados, mientras que los adultos mayores fueron trasladados a zonas seguras.

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Testimonios de vecinos impactados

Los residentes describen una escena de caos inmediato, con explosiones adicionales debido a que no se pudo cortar el gas rápidamente. Una vecina relató que la casa se movió como si hubiera explotado una ventana, mientras que otro testigo confirmó haber escuchado tres explosiones más. Los bomberos trabajaron extensamente para contener las llamas que consumieron una pollería y un local de ropa cercanos.

Sucesos posteriores y recuperación

El centro de Escalada permanece bajo estricta vigilancia mientras se evalúa el daño estructural en los edificios de la cuadra. Algunas viviendas fueron evacuadas temporalmente por precaución, aunque otros negocios solo linderos al foco original no sufrieron daños mayores. La comunidad local espera ahora la llegada de los peritos para determinar las causas exactas de la falla en la red de gas y evitar futuros incidentes.