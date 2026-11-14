Explosión en Lanús: Muertes, heridos graves y evacuados por fuga de gas de MetroGAS

Tragedia en Lanús por explosión de MetroGAS: cinco fallecidos, heridos críticos y vecinos sin servicios esenciales en Remedios de Escalada.

La madrugada del sábado marcó el final de una crisis sanitaria y urbana de gran magnitud en Lanús, Buenos Aires. La Municipalidad de Lanús confirmó que el proveedor de servicios, MetroGAS, logró detener definitivamente la fuga de gas que provocó la tragedia. Simultáneamente, el personal del cuerpo de Bomberos de Lanús extendió sus operaciones para extinguir por completo las llamas que consumían el edificio, asegurando que el peligro inmediato había sido neutralizado tras horas de intenso trabajo en la zona.

Detalle de Víctimas y Estado de Salud

El saldo humano de la explosión es devastador y requiere atención médica intensiva. Cinco personas permanecen hospitalizadas en grave estado en centros de salud de la provincia de Buenos Aires. Estas víctimas sufren quemaduras extensas que abarcan entre el 40 por ciento y el 90 por ciento de la superficie de sus cuerpos. La gravedad de sus lesiones ha obligado a los sistemas de salud a priorizar su traslado y tratamiento inmediato.

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Además de los cinco casos críticos, otra docena de lesionados fue trasladada a diversos centros médicos. La distribución de estos pacientes se realizó estrictamente de acuerdo con la cobertura de salud que posee cada afectado. Este criterio busca optimizar los recursos y garantizar que los heridos reciban atención especializada en las instituciones adecuadas para su situación clínica específica.

Mecanismo de la Explosión y Responsabilidad

La investigación oficial ya está en marcha para dilucidar los hechos exactos. Las autoridades están avanzando en el análisis para determinar cómo se sucedieron la pérdida de gas y la posterior ignición. Un punto central del escrutinio público y legal es el grado de responsabilidad de las empresas que intervinieron en la infraestructura y la respuesta.

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MetroGAS mantiene un perímetro de seguridad estricto que abarca la cuadra donde ocurrió la explosión, extendiéndose hacia otras dos cuadras en cada dirección. En el sector más cercano al epicentro del incendio, el acceso está completamente restringido al público. Esta medida de seguridad es crucial para permitir a los peritos forenses y a los equipos de rescate trabajar sin interferencias en la escena del desastre.

Impacto en la Comunidad y Evacuaciones

El impacto social en el barrio Remedios de Escalada es profundo y duradero. Aunque no se informó oficialmente cuántos vecinos fueron evacuados, la vida en la zona se ha paralizado. Los residentes reportan que las cuadras siguientes al epicentro también tuvieron que realizar evacuaciones preventivas. El acceso a estas áreas permitidas está controlado, solo se permite la entrada durante breves períodos para recoger efectos personales bajo supervisión.

La infraestructura básica ha colapsado para los residentes afectados. Numerosas familias no cuentan actualmente con agua, gas ni electricidad. La incertidumbre sobre cuándo se restaurarán estos servicios esenciales genera una profunda ansiedad. Los vecinos enfrentan un futuro incierto mientras las tareas de limpieza y las evaluaciones de seguridad estructural continúan.

Testimonios y Solidaridad Vecinal

Las historias de supervivencia y pérdida humanizan la tragedia. Karina Mastandrea, quien vive en la zona desde hace 12 años, relató que el olor a gas se percibía desde hacía rato. Ella logró salvar algunos objetos para irse a la casa de su madre, pero teme por aquellos vecinos que aún desconocen cuándo podrán regresar a sus hogares.

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La comunidad ha respondido con solidaridad inmediata ante la devastación. Vecinos como Roberto y su esposa Marta, cuyo negocio Pollería Granja fue destruido, perdieron todo. Amigos y conocidos han organizado colectas y distribuido volantes en redes sociales. Buscan donaciones a través de cuentas Mercado Pago para ayudar a Tito y Marti, quienes perdieron su casa y pertenencias en el siniestro.

El caos también marcó la experiencia de otros residentes como Constanza y su hijo de 12 años. Ellos lograron evacuar rápidamente, pero el miedo fue intenso. Constanza recuerda el olor desde la estación cercana y el llanto de su hijo. La incertidumbre persiste para familias como la de María Eugenia Tedesco, quien ayudó a sus padres ancianos a escapar justo antes de la explosión.

Próximos Pasos y Recuperación

La recuperación de la zona llevará tiempo y una coordinación compleja. Los bomberos y las autoridades continúan monitoreando la seguridad de los edificios restantes. Los vecinos esperan con angustia la confirmación oficial sobre la habitabilidad de sus propiedades. Hasta que se resuelvan las tareas de limpieza y diagnóstico, la vida en la cuadra de Beltrán permanece suspendida.