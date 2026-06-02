Explosión en fábrica de fuegos artificiales en Malta causa destrucción y alerta sobre seguridad industrial

Una fuerte explosión en una fábrica de fuegos artificiales en Malta generó una enorme columna de humo, ondas expansivas y daños extensos en propiedades y animales. Aunque no hubo víctimas fatales, el incidente subraya los riesgos de la industria pirotécnica y la necesidad de protocolos de seguridad estrictos.

Una poderosa explosión sacudió una fábrica de fuegos artificiales en Malta, causando daños significativos en propiedades cercanas y desatando una columna de humo visible a kilómetros de distancia.

El incidente, que rápidamente se viralizó en redes sociales a través de impactantes videos, dejó una escena de devastación en la zona. Se registraron movimientos en edificios aledaños, ventanas rotas y daños estructurales en múltiples construcciones. Los trabajadores de campos cercanos a la instalación fabril resultaron heridos de levedad y en estado de shock, siendo trasladados a un hospital cercano donde ya recibieron el alta médica.

Afortunadamente, no se lamentaron víctimas fatales ya que la fábrica se encontraba vacía al momento de la detonación. Las autoridades acordonaron la zona, combatieron pequeños incendios posteriores y cerraron rutas aledañas, instando a la población a evitar el área mientras se realizan las labores de contención e investigación. La explosión también causó la muerte de un gran número de animales, incluyendo aves, conejos y vacas, además de daños en granjas, invernaderos y zonas de pastoreo.

El primer ministro de Malta, Robert Abela, expresó su solidaridad con los afectados y ofreció el apoyo del gobierno. Cabe destacar que la fábrica ya había registrado antecedentes de siniestros, como una explosión en 2018. Las autoridades investigan la causa exacta del incidente, aunque expertos en pirotecnia señalan que un incendio previo pudo haber desencadenado la explosión, dado que los materiales pirotécnicos son compuestos químicos inestables susceptibles a fenómenos ambientales, químicos y físicos que pueden provocar detonaciones espontáneas.

Este evento reaviva el debate sobre la seguridad en industrias que manejan sustancias altamente combustibles





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