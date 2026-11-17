Tras la explosión en Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea, nuevos escapes de gas en Remedios de Escalada intensifican el temor y las protestas de los vecinos frente a la falla de Metrogas.

La tranquilidad en el barrio de Remedios de Escalada, ubicado en la localidad de Lanús, desapareció por completo tras la detonación que dejó escombros y cenizas en la intersección de Coronel Beltrán y Del Valle Iberlucea. El lunes siguiente a la tragedia marcó el inicio de una nueva etapa de incertidumbre y furia colectiva, caracterizada por la aparición de tres nuevas fugas de gas en puntos estratégicos de la zona y la reactivación inmediata de protestas vecinales.

Los residentes afectados exigen respuestas claras y justicia para los responsables del siniestro. Un grupo de vecinos y vecinas se dirigió a los medios de comunicación para expresar su demanda principal: recuperar la seguridad cotidiana y lograr que quienes estuvieron a cargo de la infraestructura asuman las consecuencias legales y morales de sus actos. Las calles permanecen cortadas, creando un perímetro de vigilancia y desconfianza.

Also read Nuevo protocolo de emergencia y alerta por olor a gas en Remedios de Escalada tras explosión

Nuevos escapes en Hipólito Yrigoyen

El pánico se intensificó cuando bomberos y operarios de la Defensa Civil interrumpieron el tránsito vehicular en la avenida Hipólito Yrigoyen, a la altura de la Estación Lanús del Tren Roca. La autoridad técnica detectó tres fugas simultáneas en esa franja, ubicada aproximadamente a quince cuadras al norte del lugar de la explosión original, lo que obligó a cerrar el flujo de autos y reforzó la sensación de que la red de distribución no es confiable.

Durante el fin de semana, la empresa Metrogas trabajó de manera continua en atender escapes reportados en calles como Roca, Melo, Ministro Brin, Garay, Di Giorno e Yrigoyen. Este lunes por la mañana, se sumó el operativo en la Estación Lanús. En total, se registraron cuatro casos de fugas en dos días, excluyendo el incidente mayor, lo que aceleró el clima de alerta entre la población local que observa con recelo las reparaciones.

Advertisement

Obra de Exgadet y fallas en la infraestructura

La comunidad señala a la contratista Exgadet como responsable directa de la ejecución de las obras que, según la propia Metrogas, buscaban "transformar la infraestructura" de Lanús. La empresa anunciaba la instalación de dieciséis mil metros de nuevas cañerías de polietileno, material promocionado por su mayor resistencia, pero una cuadrilla de Exgadet perforó un caño durante estos trabajos, desencadenando la catástrofe.

Los vecinos mantienen las pequeñas pozas de obra con sus vallas, una detrás de otra en las veredas de Escalada, como testigos mudos de la negligencia. Joaquín, nieto de Miguel, un residente de setenta y tres años con vida en la zona, cuestiona la seguridad de las intervenciones anteriores. La duda de si se cometieron errores previos que se ocultaron al público es un tema recurrente en las reuniones barriales.

Miedo en el hogar y solidaridad vecinal

El temor ha alterado drásticamente la rutina doméstica de Escalada. Familias enteras decidieron no utilizar la conexión de gas por precaución, optando por ducharse con agua fría o pasar el fin de semana en hogares de familiares en localidades como Temperley. Además, existen denuncias de que el olor a gas ya se percibía en distintos puntos del barrio días antes de la explosión, lo que sugiere fallas detectadas previamente no atendidas.

A pesar del clima de bronca y la vigilancia constante a través de grupos de WhatsApp, donde los residentes reportan cada mínimo escape, la respuesta inmediata fue la organización comunitaria. Los vecinos realizaron protestas en la avenida Yrigoyen durante el sábado y el domingo, y este lunes se concentraron ante la sede de Metrogas en Banfield, un edificio custodiado por la policía que amaneció cerrado.

Advertisement

En esas manifestaciones, los vecinos entonaron consignas exigiendo la prisión de los funcionarios y contratistas de Metrogas. La demanda central es clara: no solo buscan justicia por la pérdida material y emocional, sino que reclaman la reparación integral del daño y garantías firmes de que la infraestructura de gas será auditada y reparada por entidades independientes que aseguren que no habrá repetición de estos incidentes letales.