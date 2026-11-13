Explosión de gas en Remedios de Escalada deja 20 heridos y destruye comercio en Lanús

Una violenta explosión de gas en Remedios de Escalada, Lanús, durante tareas de mantenimiento dejó más de 20 heridos y daños estructurales graves en el centro del partido.

Una explosión de gran magnitud se registró en el centro de Remedios de Escalada, ubicada en el partido de Lanús, causando caos, incendios y múltiples víctimas. El siniestro ocurrió cuando una máquina dañó un caño maestro de la red de distribución durante tareas de renovación programada por la empresa MetroGAS. El estruendo fue descrito por testigos oculares como similar al impacto de un misil o un trueno extremadamente fuerte, generando pánico inmediato en la zona.

Mecanismo de la explosión y fuga de gas

La secuencia fatal comenzó con la rotura de la cañería principal, lo que provocó una fuga masiva de gas natural que rápidamente alcanzó concentraciones explosivas. La onda expansiva resultante fue lo suficientemente poderosa como para destruir por completo un almacén ubicado frente al punto exacto de la detonación. Además, las llamas se elevaron hasta alcanzar los 15 metros de altura, generando una densa columna de humo que fue visible desde varias cuadras de distancia.

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Impacto en la comunidad y evacuaciones

La violencia del estallido provocó severos daños estructurales en las viviendas linderas al lugar del incidente. Vecinos y comerciantes de la zona realizaron una autoevacuación de emergencia ante el riesgo inminente de propagación del fuego hacia los edificios cercanos. El perímetro fue cerrado rápidamente por las autoridades de seguridad para garantizar la integridad física de la población y facilitar el acceso a los equipos de rescate.

Respuesta de emergencia y heridos confirmados

Varias dotaciones de Bomberos Voluntarios trabajaron durante horas para combatir el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara hacia las estructuras adyacentes. El Servicio de Atención Médica de Emergencia (SAME) desplegó un operativo masivo para asistir a las víctimas, atendiendo a un total de más de 20 heridos. Según los informes oficiales, cinco de estos pacientes sufrieron quemaduras graves y requieren hospitalización inmediata.

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Ubicación exacta y responsables del mantenimiento

El incidente tuvo lugar específicamente en el cruce de las calles Coronel Beltrán e Hipólito Yrigoyen, una de las arterias más transitadas del barrio. La ruptura del caño maestro durante las obras de mantenimiento de la red de MetroGAS fue el detonante directo del accidente. Las autoridades están investigando las circunstancias técnicas exactas que llevaron a la falla del equipo de excavación y la posterior ignición del gas acumulado.

Consecuencias futuras y estado actual

La situación actual en Remedios de Escalada implica una zona de exclusión total hasta que se asegure la continuidad de las fugas de gas y se evalúe la estabilidad de los edificios afectados. Los operarios de la empresa de servicios responsables de la reparación también sufrieron lesiones, siendo cinco de ellos clasificados con heridas graves. Se espera que las investigaciones determinen si hubo negligencia en los protocolos de seguridad durante las tareas de renovación de la infraestructura subterránea.