Un experto en medicina deportiva explica cómo evitar los errores más comunes al momento de entrenar durante un cuadro. Además, se recomienda cuidar la salud y optar por actividades suaves hasta sentirse completamente recuperado.

Un experto en medicina deportiva explicó cuál es la clave para evitar uno de los errores más comunes al momento de entrenar. El Centro Médico Wexner de la Universidad Estatal de Ohio, quien explicó qué sucede en el organismo durante el cuadro.

Durante un cuadro, el cuerpo utiliza gran parte de su energía para combatir la infección, por lo que queda menos capacidad para realizar actividad física. Las prepagas aplicarán aumentos a sus planes por encima de la inflación registrada en abril Esto puede generar menor resistencia, fatiga muscular y sensación de agotamiento incluso antes de empezar el entrenamiento o apenas comienza la entrada en calor.

Además, remarcan que cuidar la salud No todos los especialistas coinciden en que el reposo absoluto sea siempre la mejor alternativa. Algunos profesionales vinculados a la salud están suscripto De todos modos, aclaran que esto depende de cada caso y que los entrenamientos exigentes o de alto impacto podrían empeorar considerablemente los síntomas y retrasar la recuperación.

Esta recomendación indica que, si los síntomas aparecen únicamente por encima del cuello —como congestión nasal, estornudos, dolor leve de garganta o moqueo—, se puede realizar actividad física moderada sin mayores riesgos. Vienen acompañado por fiebre, dolor muscular, tos fuerte, presión en el pecho o agotamiento corporal, lo más aconsejable es evitar el ejercicio y priorizar el descanso.

Además, especialistas remarcan que atravesar un cuadro viral no es el momento indicado para buscar un mejor rendimiento deportivo ni exigir de más al cuerpo. Mientras el organismo combate la enfermedad, necesita conservar energía para recuperarse correctamente. recomiendan optar por actividades suaves como caminatas, bicicleta fija a baja intensidad o ejercicios livianos de movilidad y estiramiento hasta sentirse completamente recuperado. El pueblito salido de un cuento medieval que no permite el acceso de autos y es conocido por su tranquilida





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