Expertos en fútbol indican que Racing necesitó un cambio de aire para el futuro

El entrenador Diego Milito habló de la decisión tomada en el corto plazo. El plantel necesita un cambio de aire, aire puro para darle la oportunidad de un nuevo inicio.

Un día triste, que nunca pensamos que podía llegar. Es el fútbol . Realmente, estamos, como todos los hinchas, tristes por esta situación. Diego Milito brindó una conferencia de prensa tras el despido a Gustavo Costas en Racing y relató cómo tomaron la decisión de finalizar la etapa del emblemático técnico de la Academia.

Este plantel necesita un cambio de aire, aire nuevo, con todo lo que ha sucedido en los últimos partidos marca un poco lo que venimos sintiendo y viviendo del clásico en adelante. Ha pasado mucho y ahora toca mirar para adelante. Sebastián Rom'er'o y Luciano Aued quedar'an a cargo del equipo para los últimos dos partidos del semestre.

El miércoles se enfrentarán a Independiente Oriente en su despedida en la Sudamericana y el domingo 31 de mayo chocarán con Defensa y Justicia por los 16avos de final de la Copa Argentina, otro mano a mano trascendental antes de la segunda mitad del año





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