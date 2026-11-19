Analistas advierten sobre alto riesgo y valoración elevada en la entrada de Anthropic a bolsa. Recomiendan esperar a la estabilización del precio para invertir con seguridad.

Expertos financieros recomiendan abstenerse de adquirir acciones de Anthropic tras su lanzamiento al mercado público debido a la extrema volatilidad y a una valoración que supera los niveles considerados realistas por la mayoría de los analistas del sector. Esta advertencia llega en un contexto donde la euforia inicial por comprar el papel tecnológico ha llevado a su precio actual a situarse muy por encima del valor que los profesionales estiman como sostenible a mediano plazo.

Historial negativo en salidas a bolsa tecnológicas

Los analistas señalan que las ofertas públicas iniciales de acciones de empresas tecnológicas han comenzado frecuentemente con grandes subas en sus precios, pero con el paso de los días han terminado a la baja, un patrón observable desde casos históricos como Facebook hasta recientes como CoreWeave. Las estadísticas muestran extremos de caída del 20 por ciento en el caso de Okta y hasta un 90 por ciento en Robinhood, datos que ilustran la peligrosidad de estas entradas.

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Un estudio mencionado por estos analistas revela que solo el 43 por ciento de estas acciones cotizaban sobre su precio de salida a los seis y doce meses posteriores a su debut bursátil. Este historial sugiere que la euforia del primer día rara vez se mantiene y que la corrección posterior es la norma en lugar de la excepción en el mercado de capitales actual.

La euforia detrás del caso Anthropic y SpaceX

La compañía de inteligencia artificial puede llevar a varios inversores a buscar evitar quedarse afuera de esta empresa, más allá de los datos que arrojan sus balances, lo que los lleva a salir a comprar las acciones impulsados por el miedo a perder la oportunidad. Este fenómeno se observó claramente en el caso de SpaceX, donde la demanda impulsó la oferta a 980 millones de acciones, recaudando más de u$s81.000 millones y convirtiéndose en la mayor salida a bolsa de la historia.

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No obstante, la historia reciente de empresas cotizadas ofrece advertencias claras. La compañía de Elon Musk, SpaceX, empezó a cotizar a u$s150 y llegó a escalar a los u$s211 de máximo, pero actualmente vale menos de u$s140, lo que representa una caída del 8 por ciento desde su lanzamiento. Este patrón de corrección fuerte después de una subida inicial en la primera semana es característico de estos activos de alto perfil.

Los debuts bursátiles muy esperados suelen estar marcados por la ansiedad de entrar el primer día y por el miedo a quedarse afuera, dos factores que pueden amplificar los movimientos de precio de manera significativa. En una salida de este estilo, el precio puede moverse muy rápido, tanto para arriba como para abajo, creando un entorno donde la especulación domina sobre el análisis fundamental riguroso.

Posiciones de expertos sobre la valuación actual

Gustavo Neffa, economista y director de Research for Traders, advierte que aunque la acción podría tener un envión importante en el corto plazo, es fundamental tener mucho cuidado con el recorrido posterior. Considera que la emisión puede ser muy riesgosa, siguiendo la trayectoria de corrección observada en otros casos similares como el de SpaceX, lo que implica un riesgo elevado para el capital del inversor.

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, mide la acción respecto a sus ventas con un enfoque prudente. Con ingresos de u$s16.300 millones en el primer semestre, la compañía factura a un ritmo cercano a u$s33.000 millones anuales. A un precio de u$s83 previstos por acción, la empresa vale alrededor de u$s1,1 billones, lo que equivale a unas 33 veces sus ventas anualizadas.

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Lazzati recalca que este nivel de valuación es muy exigente y solo se justifica si el crecimiento se sostiene y si la ganancia operativa del segundo trimestre se consolida. Todo esto debe ocurrir en un contexto de compromisos de inversión en infraestructura muy elevados, lo que añade otra capa de complejidad y riesgo para los accionistas potenciales.

Estrategia recomendada para inversores y CEDEARs

Andrés Repetto, analista de mercado y fundador de Andy Stop Loss, coincide en que Anthropic es una empresa con mucho potencial dentro del sector de la inteligencia artificial, pero también señala que la demanda por la oferta pública es enorme y eso podría generar bastante volatilidad en las primeras ruedas de negociación.

El mercado de derivados, medido por los precios de las acciones originales en CEDEARs, actualmente le pide un múltiplo de 26 a 30 veces ventas. Sin embargo, si la acción baja, el múltiplo se mantiene entre 34 y 44 veces, lo que indica que sigue sobrevalorada incluso en escenarios de corrección. Si el precio se estabiliza, se espera que los primeros resultados trimestrales muestren que los ingresos siguen duplicándose y los márgenes mejoran.

Ante un múltiplo que ya descuenta buena parte del crecimiento esperado, la recomendación unánime es esperar a que el precio se estabilice y a conocer los primeros resultados públicos. Solo recién ahí se debería armar una posición de manera parcial y escalonada, evitando la entrada impulsiva que suele resultar costosa para los nuevos inversores en este tipo de instrumentos financieros.