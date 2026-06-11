Experimentar cosas nuevas, hacer lugar a nuestras preguntas y curiosidades. Por otro lado, como este fin de semana se unen matemáticamente Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer también puede suceder que los interrogantes principales sean en torno a nuestra, con el pasado, la familia y, sobre todo, el modo en que nos vinculamos con las emociones.Estos movimientos atraviesan a todos los signos , pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas.

Experimentar cosas nuevas, hacer lugar a nuestras preguntas y curiosidade s. Por otro lado, como este fin de semana se unen matemáticamente Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) en Cáncer también puede suceder que los interrogantes principales sean en torno a nuestra, con el pasado, la familia y, sobre todo, el modo en que nos vinculamos con las emociones.

Estos movimientos atraviesan a todos los signos , pero en mayor medida a los mutables (Géminis, Virgo, Sagitario y Piscis) y los cardinales (Aries, Cáncer, Libra y Capricornio). Si querés saber cómo te impactan, es importante averiguar cuál es tu ascendente para conocer qué zonas de tu carta natal recorren los planetas. Marte (regente del ascendente en Aries) continúa su recorrido en Tauro y activa la zona de tu.

Si bien estos días el foco puede estar puesto en temas económicos y financieros, vale pensar que los recursos no solo son materiales: también podés recurrir a lo emocional, lo simbólico, a tu capital afectivo, a tus contactos. Información energética importante: Venus (regente del ascendente en Tauro) continúa su recorrido en Cáncer y mantiene su conexión matemática con Júpiter (planeta de la expansión) que también transita por este signo.

Esta configuración ilumina tu situación vincular y traeTip: la intimidad lleva tiempo. Tu temporada continúa avanzando y es posible que al mismo tiempo que se van aclarando algunas dudas, vayan surgiendo nuevas preguntas. El recorrido de Mercurio (tu regente) por Cáncer orienta losy el modo en que sentís cuidado y protección. Información energética importante: Venus (planeta de las relaciones) y Júpiter (planeta de la expansión) conectan en tu signo y te proponen.

Además, esta configuración pone el foco en tu situación vincular: ¿cómo circula el afecto en tu pareja? Las personas con ascendente en Cpancer deberán amigarse con tu sensibilidad y vulnerabilidadEl Sol (regente del ascendente en Leo) continúa su recorrido en Géminis en la zona de tu carta natal asociada al futuro. Es buen momento para reconsiderar si lo que estás haciendo en tu día a día está orientado a construir ese futuro que imaginas.

A su vez, Mercurio, Venus y Júpiter en Cáncer llevan su energía hacia la zona de tuTip: no todo lo que termina se pierde. Mercurio (tu regente) continúa su recorrido en Cáncer y este fin de semana conecta en cuadratura con Saturno (planeta asociado al compromiso) en Aries. Esta configuración puede sentirse tensamente ya que, te invita a recordar que los tiempos de la emoción son más lentos de lo que te gustaría.

Venus (regente del ascendente en Libra) continúa su recorrido en Cáncer y se une matemáticamente con Júpiter en la zona de tuexpansión y ganas de crecerTip: los hechos hablan por vos. Mientras que Plutón (tu regente) continúa dando sus primeros pasos por Acuario, el ingreso de Marte (tu antiguo regente) en Tauro, tu eje complementario,en la zona de tu carta natal asociada a la pareja. El desafío está en ver que este momento es distinto al anterior.

El ascendente en Escorpio revive viejos conflictos en la zona de tu carta natal asociada a la parejaInformación energética importante: son los últimos días de Júpiter (tu regente) en Cáncer. Pero antes de su pasaje a Leo, Júpiter se une en conjunción con Venus (planeta de las relaciones) en Cáncer en la zona de tu. La enseñanza es básica pero profunda: la primera persona con la que tenés que construir una intimidad amorosa, es con vos.

Mientras que Saturno (tu regente) continúa su recorrido por Aries en la zona de tu carta natal asociada al hogar, este fin de semana se encuentra muy activado el ámbito de tupor los recorridos de Júpiter, Venus y Mercurio en Cáncer. La unión de Júpiter y Venus pone en escena que en una relación también es importante tener una visión conjunta de proyectos y objetivos.

Plutón (planeta asociado a la transformación) continúa su marcha retrógrada por tu signo y este fin de semana descansa de las conexiones planetarias. El recorrido de Marte (planeta de la acción) en Tauro activa la zona de tuencarar una mudanza de casa o ciudad . Los recorridos de Venus, Mercurio y Júpiter en Cáncer potencian las preguntas sobre qué es construir un refugio para vos





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