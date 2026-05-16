Experiència determinada en Epic Parks Orlando Resort

Epic Parks Orlando Resort, el nou parc temàtic que s'ha obert les portes fa quatre anys, ofereix una àmplia gamma d'obres d'art que faran que els visitants s'entretinguin per dies enteros, proporcionant una experiència única i emocionant. Activitats i activitats enEpic Parksintentarà atapar als fanàtics amb opcions múltiples de源Entertainment, però per gaudir d'una experiència excèntrica, en s'ha de aprofitar la VIP Experience per accedir a visites guiades amb accés directe sense cues, àrees exclusives i múltiples avantatges. A banda de la investigació i les opcions de entreteniment per a tots els públics, Epic Parks també compta amb un temple on es concentren les atraccions més emocionants, com Stardust Racers, una montaña russa que attén una velocitat de 99 km/h i una altura màxima de 40 metres. L'atracció està titulada 'La carrera entre un cometa i un cohete' i està dissenyada per oferir un viatge veritablement immersiu.

El parque temático Epic Parks Orlando Resort , que abrió sus puertas en mayo de 2025, presenta una variedad de atracciones que harán que los visitantes se entretengan por días, ofreciendo una experiencia única y emocionante.

Desde su fundación, Epic Parks intentará atraer a los fanáticos con diversas opciones de entretenimiento, pero para una auténtica experiencia, los visitantes deben aprovechar la VIP Experience para acceder a tours guiados con acceso sin filas, áreas exclusivas y múltiples beneficios. Además de las investigaciones y opciones de entretenimiento para todos los gustos, Epic Parks también cuenta con un casco en el que se concentran las atracciones más emocionantes, tales como Stardust Racers, una montaña rusa que alcanza una velocidad de 99 km/h y una altura máxima de 40 metros.

La atracción se titula 'La carrera entre un cometa y un cohete' y está diseñada para ofrecer un viaje verdaderamente inmersivo. otro atractivo destacado es Harry Potter and the Battle at the Ministry, una atracción interactiva que nos lleva al Ministerio de la Magia durante una persecución real y nos permite participar en el juicio a Dolores Umbridge. Si estás interesado en disfrutar del espectáculo y la música, Epic Parks te ofrece una variedad impresionante de eventos en vivo.

Desde la animada Capital Stage hasta el sensual 'Benefit Gala', te encontraras una experiencia de entretenimiento que no querras perderte





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