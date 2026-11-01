Expedición Inka 2026: Excavación en vivo en El Shincal de Quimivil

Científicos argentinos realizan excavación en vivo en El Shincal de Quimivil. Explore cómo la Expedición Inka 2026 revela historia inca en Catamarca desde noviembre.

Un equipo multidisciplinario de científicos argentinos, conformado por especialistas de la Universidad Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Catamarca, el Conicet y la Fundación Azara, ha anunciado el lanzamiento de la iniciativa Expedición Inka 2026. Esta nueva aventura científica se centrará en realizar transmisiones en vivo desde el sitio arqueológico de El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, provincia de Catamarca. La actividad se llevará a cabo de 11 a 13 horas, durante los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre, a través del canal oficial de la mencionada fundación, ofreciendo al público una ventana única al proceso de investigación histórica.

Investigación arqueológica en tiempo real

La propuesta convierte el yacimiento en un laboratorio de puertas abiertas, donde los expertos detallarán cada paso de su trabajo en un contexto de tiempo real. Reinaldo Moralejo, antropólogo de la UNLP e investigador del Conicet, ha explicado que el objetivo es mostrar cómo las poblaciones antiguas se expandieron hacia el sur y cuáles fueron sus interacciones con los grupos locales previos. Antes de la llegada del imperio, ya existían habitantes en la zona, y El Shincal fue construido conjuntamente entre los pueblos originarios y los incas, lo que refleja una compleja integración cultural y social.

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El equipo científico se centrará en estudiar las ceremonias, la dieta alimenticia y la vida cotidiana en este que fue un centro político, ceremonial y administrativo de gran importancia. A través de la excavación en directo, se buscarán respuestas sobre las actividades diarias, las dinámicas de interacción social y la logística que sustentaba la operación de este enclave estratégico. Esta metodología permite resolver interrogantes que los métodos tradicionales de excavación no always logran capturar con la misma inmediatez y transparencia.

Contexto histórico del asentamiento inca

El Shincal de Quimivil es considerado uno de los centros más emblemáticos del asentamiento inca en la región del Kollasuyu y fungió como capital provincial del Tawantinsuyu. Se estima que, entre finales del siglo XV y las primeras décadas del siglo XVI, este sitio actuó como un nodo crucial de poder político, social y ceremonial. Lo que el grupo pueda documentar durante la campaña proporcionará información valiosa sobre la complejidad de la sociedad incaica y su estructura organizativa.

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A diferencia de las representaciones ficticias populares, como las de Indiana Jones o Jurassic Park, que a veces distorsionan la rigurosidad científica por motivos dramáticos, esta expedición prioriza la exactitud metodológica. Los especialistas no solo excavan, sino que procesan muestras y realizan registros detallados. El foco técnico está puesto en el estudio de una estructura tipo kancha, un recinto perimetral compuesto que incluye casas, plazas y cerros, creando un paisaje sagrado que algunos comparan con una réplica de Cuzco.

Descubrimientos esperados y metodología científica

Moralejo ha revelado que se excava una estructura que podría haber funcionado como una cocina ceremonial o un espacio de preparación de alimentos para festividades. Se espera encontrar una gran cantidad de cerámicas, alfarería, restos de fauna y plantas consumidas, así como piedras para moler. Aunque la hipótesis sugiere que el recinto podría estar dividido por arquitecturas que delimiten el espacio, como muros enterrados, los investigadores mantienen la mente abierta ante la posibilidad de que los datos contravengan las expectativas iniciales.

En ciencia, las hipótesis pueden ratificarse o rechazarse, y el descubrimiento real reside en la evidencia hallada. Participarán en el proyecto arqueólogos, antropólogos, biólogos, geólogos, arquitectos, especialistas en geodesia, expertos en arte digital y conservadores del patrimonio. Esta diversidad de disciplinas asegura un análisis integral del sitio, abarcando desde la arquitectura hasta los componentes biológicos y culturales del registro arqueológico.

Arqueología como ciencia social del presente

Reinaldo Moralejo justifica la relevancia de la arqueología al definirla como una ciencia social que estudia el pasado a través de los restos materiales encontrados en el presente. Este vínculo temporal es fundamental, ya que estamos ante eventos de hace 500 años, donde los elementos se han movido en el paisaje y los procesos han afectado el registro histórico. Examinar estos procesos permite entender qué sucedió y cómo evolucionó la cultura, la cual es dinámica, no estática ni lineal.

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Comprender el pasado es una herramienta esencial para analizar configuraciones, conflictos y procesos de nuestro propio tiempo. Ayuda a discernir cómo funciona la sociedad actual, reconociendo que muchos fenómenos no son espontáneos, sino que tienen raíces históricas profundas. Esta campaña especial aprovecha las nuevas tecnologías para narrar en tiempo real, democratizando el acceso a la evidencia científica y permitiendo que un público ávido de conocimientos participe activamente en el descubrimiento y la comprensión de nuestra herencia cultural.