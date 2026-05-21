Expectativas de crecimiento del PIB en México

Existen diferentes expectativas de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en México para 2026. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) estima un 2.3%, el Banco de México prevé un alza de 1.8%, mientras que el pronóstico del consenso de la encuesta de Citi se ubica en un rango de 0.5-1.5%. Estos pronósticos no están al nivel del banco más optimista, BBVA México y Banorte, que tenían pronósticos de 1.8% hasta hace un mes. Este año el pronóstico del PIB está influenciado por la baja base de comparación y sectores como el consumo, el turismo y los servicios.

La expectativa de crecimiento del PIB en 1.1% para 2026, un pronóstico que ya se ubica en menos de la mitad de lo que estima la SHCP .

El pronóstico del consenso de la encuesta de Citi también está por debajo del del Banco de México, que prevé un alza de 1.8%. Ni el Mundial 2026 está alcanzando para acelerar el crecimiento de la economía mexicana. La baja base de comparación y sectores como el consumo, el turismo y los servicios se verán beneficiados, particularmente en tres ciudades, a partir del Mundial de Futbol.

No se prevé un cambio en las reglas del Tratado México-Estados Unidos-Canadá este año, lo que puede tener un impacto positivo para las exportaciones mexicana





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