Expansión del litio en Argentina: alianza estratégica de 100 millones de dólares con capitales chinos

Argentina Lithium & Energy firma un acuerdo clave con la china Lanshen para potenciar el proyecto Rincón Oeste en Salta, integrando tecnología de extracción directa y asegurando una inversión millonaria para la transición energética.

El sector del litio en Argentina experimenta una transformación profunda marcada por el fortalecimiento de la influencia asiática en la cadena de suministro global. Recientemente, Argentina Lithium & Energy Corp. formalizó un acuerdo estratégico con la compañía china Xi’an Lanshen New Material Technology, proyectando inversiones de hasta 100 millones de dólares para el desarrollo del proyecto Rincón Oeste, ubicado en la provincia de Salta.

Este pacto no solo representa una inyección de capital crucial para el sector minero local, sino que también introduce tecnología de vanguardia conocida como extracción directa de litio (DLE), una alternativa innovadora a los métodos tradicionales de evaporación. La estructura financiera del acuerdo se despliega en tres etapas minuciosamente planificadas: la fase inicial se centra en pruebas piloto y validación técnica, la segunda aborda la ingeniería de factibilidad definitiva y aspectos normativos, mientras que la tercera contempla la construcción de una planta comercial con capacidad para procesar 5000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería. Con esta hoja de ruta, la firma china podría alcanzar una participación del 30% en la subsidiaria local, Argentina Litio y Energía (ALESA), consolidando su posición como socio estratégico en la explotación de recursos críticos. La relevancia de este movimiento se magnifica al considerar el contexto geopolítico y económico del denominado triángulo del litio. Rincón Oeste cuenta con recursos estimados superiores a las 300.000 toneladas de carbonato de litio equivalente, situándose en una región que se ha convertido en el epicentro de la transición energética mundial. La incursión de Lanshen se suma a una red societaria compleja y robusta, donde la automotriz global Stellantis ya posee una participación del 19,9% en ALESA. Este interés conjunto subraya la urgencia de los gigantes industriales por asegurar el acceso directo a los insumos necesarios para la producción masiva de vehículos eléctricos. Nikolaos Cacos, máximo directivo de Argentina Lithium, enfatizó que la asociación permite una gestión de riesgos más eficiente, delegando la complejidad técnica en expertos que aportan soluciones de llave en mano, desde la ingeniería y el montaje hasta la puesta en marcha operativa. El modelo permite mitigar la exposición financiera mediante aportes atados a hitos específicos de desempeño, lo que protege el avance del proyecto ante posibles fluctuaciones del mercado global. El precedente sentado por esta alianza refleja una tendencia consolidada en el territorio argentino, donde empresas como Ganfeng Lithium ya operan con éxito en emprendimientos de gran escala como Cauchari-Olaroz, en Jujuy. Estos ejemplos confirman que el modelo de inversión china en América del Sur se aleja de la simple exportación de materias primas para integrarse verticalmente en la cadena de valor mediante la transferencia de tecnología y el desarrollo de infraestructura industrial compleja. Proyectos en Catamarca y San Juan con firmas como Zijin Mining refuerzan la idea de que la Argentina se ha consolidado como un nodo insustituible para los inversores internacionales. A medida que el proyecto Rincón Oeste avanza, se espera que la combinación entre la experiencia técnica de Lanshen y el potencial geológico local siente las bases para una producción más eficiente, escalable y alineada con las exigencias de sostenibilidad ambiental y estándares de calidad demandados por las industrias automotrices y tecnológicas de Europa y Asia, marcando un hito en la madurez del sector minero argentino





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