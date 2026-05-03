Éxodo hacia Vaca Muerta: La economía argentina se reconfigura con nuevos polos productivos

El aumento de la relocalización de personas hacia Vaca Muerta refleja una transformación económica en Argentina, con el crecimiento de los sectores primarios y el declive de la industria tradicional. Se analizan los desafíos de la inserción laboral, las disparidades regionales y la importancia de la infraestructura para el desarrollo.

La relocalización de personas hacia Vaca Muerta , con un promedio de 15 mudanzas semanales, se presenta como un indicador de la reconfiguración económica en Argentina.

Mientras la industria tradicional y el empleo formal disminuyen en el conurbano bonaerense y otras zonas industriales, las actividades primarias como petróleo, gas, minería y agroindustria experimentan un crecimiento significativo. Dos tercios de la producción nacional se explican por estos sectores, aunque la economía en su conjunto aún mostró una caída en febrero.

El gobierno destaca el surgimiento de nuevos polos productivos en el interior del país, incluyendo Vaca Muerta en Neuquén, áreas mineras en Cuyo, Catamarca y Jujuy, y zonas agroindustriales, como factores que impulsan el empleo, el consumo y la actividad económica. Sin embargo, se advierte que la inserción laboral de los trabajadores relocalizados no siempre es fluida, ya que la demanda se concentra en perfiles específicos y la creación de empleos formales no siempre acompaña el flujo de nuevos trabajadores.

A menudo, se genera una segunda capa de servicios, con menor formalidad y salarios más bajos, que atienden a los trabajadores de los sectores primarios. El panorama económico regional es heterogéneo. Neuquén, impulsado por los precios internacionales favorables y las inversiones en el sector no convencional, presenta un crecimiento superior al promedio nacional en empleo, ingresos y actividad.

En contraste, Chubut, con una producción petrolera en declive, enfrenta una recuperación más lenta y parcial, debido a su alta dependencia de las regalías. La situación de los productores de fruta del Alto Valle se ve afectada por el desfase entre el dólar y la inflación, que mejora el poder adquisitivo interno pero erosiona la competitividad exportadora.

En el conurbano bonaerense, sectores como el metalúrgico y el textil operan por debajo del 40% de su capacidad instalada, mientras que el comercio electrónico crece en las provincias, aunque las ventas en canales tradicionales han disminuido. El gobierno argumenta que el consumo agregado a nivel nacional está en aumento, pero reconoce que los sectores en retroceso son intensivos en mano de obra, lo que implica una mayor pérdida de empleos.

Un 65% de los ocupados se encuentra en sectores que no crecen o están en declive. El nuevo mapa productivo argentino enfrenta un cuello de botella en el transporte, la logística y el estado de las rutas, debido a las grandes distancias y la baja densidad poblacional.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ha prometido mejoras significativas en la infraestructura, incluyendo la construcción de 12.000 kilómetros adicionales de rutas, pero el sector privado advierte que el ajuste fiscal ha afectado la obra pública y el mantenimiento de las rutas, llevando a una situación de emergencia en la infraestructura





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