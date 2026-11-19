El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba ordena al exnarco pagar una indemnización por el vehículo BMW 320i que utilizaba ilegalmente y que pertenecía al penalista cordobés.

El Tribunal Oral Federal N° 1 de Córdoba capital ha resuelto definitivamente una disputa legal que involucra a un exnarco y al reconocido penalista cordobés Dotta. La entidad judicial ha hecho lugar formal al pedido de reparación formulado por el imputado, estableciendo un precedente claro sobre la restitución de daños patrimoniales derivada de actividades ilícitas. Esta decisión cierra un ciclo procesal que inició con el control de rutina realizado por efectivos de Gendarmería Nacional en las inmediaciones de las rutas 1 y 23.

El mecanismo de la incautación vehicular

Los hechos que desencadenaron esta resolución judicial comenzaron cuando los efectivos de Gendarmería detuvieron al conductor de un BMW 320i. Durante la inspección rutinaria, los oficiales observaron una discrepancia inmediata entre el número de chasis que figuraba en la cédula verde del vehículo y los datos que arrojaba el sistema informático oficial para ese modelo específico de BMW.

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Ante las dudas, los efectivos solicitaron documentación complementaria al conductor, incluyendo el dominio que figuraba en las placas, la asignación de título correspondiente a esa patente y una fotocopia del título de propiedad. Tras el análisis forense de la documentación presentada, se comprobó contundentemente que la cédula era apócrifa. Si bien el dígito verificador 08 era verdadero, la actuación notarial asociada a ese documento resultaba falsa.

Además, se confirmó que las chapas vehiculares eran falsas y que los números de chasis y de motor presentes en el automóvil correspondían a un rodado que ya tenía un pedido de secuestro vigente por robo. Por estas razones, las autoridades procedieron a la incautación inmediata del vehículo, asegurándolo como evidencia material de los delitos conexos descubiertos durante el operativo.

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Posiciones de las partes y detalles del caso

El titular registral del vehículo, identificado como el abogado Dotta, fue imputado originalmente por el uso de documentación falsa, aunque rechazó enérgicamente haber incurrido en algún delito. Según la versión presentada por su defensa, él había comprado el auto pero no pudo brindar datos sobre la identidad exacta del vendedor, señalando que no logró ubicarlo a pesar de haberlo buscado activamente.

El imputado solo mencionó que había visto una publicación en internet que hubiese desconocido la falsedad de la documentación si no hubiera sido por la absoluta falta de coincidencia entre la codificación de chasis y motor consignadas en la cédula trucha y las descriptas físicamente en el automóvil. Esta contradicción técnica fue central para demostrar la intención o negligencia grave en la adquisición del bien.

Paralelamente, aunque al principio el conductor mostró reticencia durante el control, los efectivos analizaron el rodado con mayor detenimiento y detectaron quince ladrillos de cocaína ubicados estratégicamente en la salida del aire acondicionado del lado del acompañante. Esta carga de drogas permitió probar el vínculo entre Dotta y Gallardo en actividades relacionadas con el narcotráfico, aunque no lograron establecer la participación directa de Patrón en el tráfico de casi doce kilos de cocaína con la que Dotta cayó en la trampa.

Impacto económico y consecuencias jurídicas

La condena previa a cuatro años y once meses de prisión implicaba que el exnarco debiera cumplirla de manera efectiva, perdiendo así su empleo formal y la manutención económica familiar. Esta situación desvirtuaba el efecto resocializador de la pena original, lo que motivó la revisión de la reparación civil. El tribunal valoró el tiempo transcurrido desde el hecho y la actitud colaborativa mostrada durante el proceso para determinar la viabilidad del pago.

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Como resultado, el Tribunal Oral Federal ordenó la reparación en cuotas, permitiendo al condenado honrar su deuda con el abogado Dotta sin que la situación económica total impida el cumplimiento de la sentencia penal. Este mecanismo busca equilibrar la justicia retributiva con la posibilidad real de pago por parte del imputado. El caso ilustra la complejidad de los procesos de restitución en delitos que involucran bienes de alto valor y documentación manipulada.

En cuanto al destino final del bien objeto de controversia, el vehículo BMW 320i continúa secuestrado a orden del tribunal. Su liberación o disposición final dependerá de los dictámenes posteriores y la resolución definitiva sobre la titularidad del bien en el marco de la investigación penal en curso. Este caso deja una lección clara sobre los riesgos de adquirir vehículos con documentación sospechosa y la persistencia de las investigaciones policiales en la provincia de Córdoba.