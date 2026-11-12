Exigencias de Scaloni para el regreso de Leandro Paredes a la Selección Argentina

Lionel Scaloni detalla las condiciones estrictas que debe cumplir Leandro Paredes para recuperar su lugar en la Selección Argentina tras su suspensión por la final.

El seleccionador Lionel Scaloni ha establecido con claridad los parámetros técnicos y físicos que el centrocampista Leandro Paredes debe satisfacer para reintegrarse a la convocatoria de la Selección Argentina. Esta directriz surge en un contexto de incertidumbre inmediata, dado que el jugador aún debe cumplir con una sanción disciplinaria vigente. La comunicación entre el entrenador y el capitán del club xeneize se ha vuelto fundamental para definir el futuro inmediato de Paredes dentro del esquema nacional.

Proceso de comunicación y expectativas técnicas

La conversación clave entre Scaloni y Paredes tuvo lugar cuando el jugador se encontraba en el predio de Ezeiza durante la anterior fecha FIFA. En ese encuentro, el director técnico le transmitió explícitamente qué expectativas tiene hacia él para cuando esté disponible para el equipo. Scaloni enfatizó que la prioridad absoluta es competir al máximo nivel de intensidad y mantenerse entrenado con rigor para llegar en un estado físico y futbolístico óptimo.

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El seleccionador aclaró que volver a ser tomado en consideración tras la suspensión no es automático, sino que depende estrictamente de la forma en que el jugador gestione su recuperación y su rendimiento. La exigencia se centra en llegar fino desde lo futbolístico, demostrando que mantiene el nivel necesario para influir en los partidos de la selección mayor.

Posiciones de los actores y contexto de la sanción

La situación actual de Paredes está marcada por la sanción impuesta como consecuencia de los incidentes en los que participó durante la final contra España. Aunque la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha anunciado que recurrirá esta decisión ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) tras la confirmación por parte de la Cámara de Apelaciones de la FIFA, la penalidad sigue vigente por el momento.

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Esta medida ha afectado la dinámica del mediocampo, ya que Paredes cedió su lugar en el once titular a Rodrigo De Paul, quien se ha consolidado como uno de sus principales compañeros en el equipo conocido como Scaloneta. A pesar de esta alternativa, el cuerpo técnico ha dejado claro que la calidad del jugador santafesino sigue fuera de discusión y que su retorno es un objetivo a largo plazo.

Impacto en el rendimiento y próximos pasos del jugador

Scaloni hizo una distinción importante al señalar que el bienestar físico del jugador no garantiza necesariamente que juegue todos los partidos con su club, Boca Juniors. El entrenador explicó que existen múltiples factores a considerar, pero reafirmó que Paredes conoce perfectamente lo que se espera de él y cómo piensa el cuerpo técnico.

La filosofía del seleccionador es que el jugador debe estar en las mejores condiciones posibles cuando finalmente se le permita jugar. Si la selección necesita convocarlo, Scaloni evaluará su estado real para decidir si forma parte del equipo. La premisa central es que solo un jugador que se encuentra al máximo de su capacidad puede marcar la diferencia en el juego.

El futuro de Paredes en la selección dependerá de cómo gestione este periodo de inactividad forzada. Su capacidad para mantenerse competitivo a pesar de la suspensión será determinante. Scaloni mantiene una postura de elogio a su calidad, pero sin descuidar la exigencia competitiva que requiere el fútbol de élite.