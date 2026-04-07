Exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires: El circuito se amplía ante la gran demanda

Debido a la gran expectación generada por la exhibición de Franco Colapinto, el circuito en Buenos Aires se expande para acomodar a la gran cantidad de fanáticos que se esperan. Se extiende el recorrido original y se conocen los detalles del evento y del vehículo que conducirá el piloto.

La organización de la exhibición de Franco Colapinto en Buenos Aires ha anunciado una expansión significativa del circuito debido a la anticipada afluencia masiva de fanáticos al evento programado para el domingo 26 de abril. El recorrido original, que abarcaba 2 kilómetros, se extenderá ahora por 900 metros adicionales (ida y vuelta) a lo largo de la Avenida del Libertador, en dirección este.

Esta ampliación tiene como objetivo principal mejorar la circulación del público y permitir una mayor capacidad de espectadores, garantizando así una experiencia más cómoda para todos los asistentes. La decisión de expandir el trazado se tomó en respuesta a las estimaciones de asistencia, que sugieren que el evento podría atraer a medio millón de personas a la zona de Palermo. Miles de fanáticos ya se encuentran preparándose para presenciar de cerca este espectáculo único.\La ampliación del circuito busca específicamente aliviar la congestión en áreas clave y asegurar una experiencia más placentera para aquellos que no hayan adquirido entradas para los sectores preferenciales. Según declaraciones del Gobierno de la Ciudad, “Con esta modificación, el trazado abarcará una superficie considerablemente mayor. Sobre la Avenida del Libertador, el recorrido se extenderá desde el puente de Libertador, a pocos metros de la calle Bullrich, hasta la intersección con las calles Casares y Ugarteche. Además, se incluirá un tramo en la Avenida Sarmiento, entre Figueroa Alcorta y Libertador”. Es importante destacar que ya se han publicado los precios oficiales para los sectores preferenciales del evento. Después de que la preventa, lanzada el lunes, se agotara en menos de una hora debido a la enorme demanda, la venta general de entradas estará disponible este martes a partir de las 16:00 horas. Esto demuestra el gran interés y entusiasmo que ha generado esta exhibición.\El vehículo que protagonizará la exhibición será un Lotus E20, un modelo icónico de Fórmula 1 diseñado por el equipo Lotus F1 para la temporada 2012. Este monoplaza fue conducido por pilotos de renombre como Kimi Räikkönen y Romain Grosjean. Es relevante señalar que las regulaciones de la categoría impiden la utilización de monoplazas de las temporadas actuales fuera de las competiciones oficiales. Este evento marcará el regreso de un coche de Fórmula 1 a las calles de Buenos Aires desde diciembre de 2011, fecha en la que el piloto australiano Daniel Ricciardo se puso al volante de un Red Bull RB7. El monoplaza que condujo Ricciardo era precisamente el que había utilizado Sebastian Vettel ese mismo año, cuando se coronó campeón. La expectación es máxima, y se espera que la exhibición de Franco Colapinto sea un evento memorable para los aficionados al automovilismo en Argentina





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