Exgobernador Responde a Milei: Confrontación Fiscal en Córdoba

El exgobernador de Córdoba, Argentina, sale al cruce de las acusaciones de Javier Milei sobre su propuesta fiscal, detallando su programa económico y criticando al candidato ultraderechista en un tenso debate político.

El exgobernador cordobés respondió a las acusaciones del candidato ultraderechista, Javier Milei , sobre su propuesta fiscal, utilizando las redes sociales como plataforma para desarmar punto por punto las críticas. La confrontación se intensificó durante la visita de campaña de Milei a la provincia de Córdoba , donde el exgobernador, visiblemente molesto, rechazó las imputaciones y expuso los pilares de su programa económico.

Este programa, según el exgobernador, se basa en una reforma tributaria que busca no aumentar la presión fiscal sobre los contribuyentes, la eliminación de las retenciones a las exportaciones, una firme lucha contra la evasión fiscal y, crucialmente, el logro de un equilibrio fiscal que vaya acompañado de un equilibrio social, un aspecto que el exgobernador enfatizó como fundamental para el bienestar de la población.\La respuesta del exgobernador no solo se limitó a la defensa de sus propuestas, sino que también incluyó críticas directas a Milei, destacando las diferencias ideológicas y políticas entre ambos. La confrontación se produjo en un contexto político tenso, marcado por las elecciones y la lucha por el voto de los ciudadanos cordobeses. El exgobernador, aprovechando el aniversario de la Bolsa de Comercio de Córdoba como escenario, reiteró su postura frente a las resistencias que su plan económico ha generado, y también dirigió fuertes críticas hacia el kirchnerismo, calificándolo con dureza. Además, el exgobernador hizo referencia a los logros de su gestión, particularmente en la reducción de la pobreza, y prometió un futuro prometedor en términos de estabilidad económica. En su intervención, el exgobernador demostró una firme determinación de defender su visión política y económica, y dejó en claro que no cederá ante las críticas ni las presiones de sus opositores.\La situación en Córdoba es particularmente relevante en el panorama político actual. Milei, con el objetivo de ganar terreno, busca instalar a Gonzalo Roca, un candidato libertario relativamente desconocido, mientras que el exgobernador apuesta fuertemente por su propia imagen y la marca de Gabriel Bornoroni, un empresario con fuertes lazos con el sector de los combustibles. La lista de candidatos libertarios, bendecida por Karina Milei y conformada por dirigentes cercanos a Bornoroni, genera preocupación en la Casa Rosada, especialmente tras la dura derrota sufrida en la provincia de Buenos Aires. Las encuestas sugieren una competencia reñida, lo que convierte a Córdoba en un campo de batalla clave para las próximas elecciones. La dinámica política en la provincia se caracteriza por la confrontación de ideas y estrategias, con un claro enfoque en la búsqueda del voto de los ciudadanos. El exgobernador, con su postura firme y sus críticas directas a Milei, busca consolidar su posición y contrarrestar la influencia del candidato libertario, mientras que Milei intenta ganar terreno y consolidar su base electoral. Este escenario promete ser uno de los focos de atención en la carrera política hacia las próximas elecciones





pagina12 / 🏆 4. in AR Hemos resumido esta noticia para que puedas leerla rápidamente. Si estás interesado en la noticia, puedes leer el texto completo aquí. Leer más:

Javier Milei Córdoba Economía Elecciones Política Argentina

Argentina Últimas Noticias, Argentina Titulares

Similar News:También puedes leer noticias similares a ésta que hemos recopilado de otras fuentes de noticias.

Histórica paliza a Milei: rechazaron los vetos a universidades y el Garrahan por mayorías abrumadorasCon aval de los gobernadores y el volantazo de los ex aliados, la oposición aplastó a los libertarios por mucho más que dos tercios.

Leer más »

Nacho Torres y Vidal ayudaron a rechazar los vetos de Milei con el voto de sus diputadosLos dos mandatarios patagónicos integran Provincias Unidas, el grupo de gobernadores que se distanció de Milei.

Leer más »

Ritondo cuestionó a Lospennato a los gritos por rechazar los vetos de Milei y quedó expuesta la crisis del PROCristian Ritondo cuestionó a Silvia Lospennato por votar contra los vetos de Milei en Diputados

Leer más »

Coimas en ANDIS: Fernando Cerimedo reveló que Javier Milei y Sandra Pettovello estaban al tanto del 3%El asesor de Javier Milei confirmó en la justicia que Diego Spagnuolo le contó a Javier Milei sobre los retornos y que 'Lule' Menem era el operador.

Leer más »

Milei busca calmar los mercados y arremete contra la oposición en CórdobaEl presidente Javier Milei pronunció un discurso en la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde intentó tranquilizar a los mercados ante la creciente tensión financiera. En su intervención, Milei atribuyó la volatilidad a factores políticos, criticó a la oposición y defendió la política económica de su gobierno. Además, elogió a la ministra Patricia Bullrich y se refirió a las propuestas del exgobernador Schiaretti.

Leer más »

'Quiere subir el IVA a 42%', Milei chicaneó a Juan Schiaretti y el exgobernador de Córdoba lo cruzóLas noticias más importantes de Argentina. Leé las Noticias de Hoy en Clarín. Conocé las Últimas noticias de Argentina y del mundo, información actualizada las 24 horas y en español.

Leer más »