Exfutbolistas argentinos demandados por deudas de juego en Las Vegas

Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez enfrentan demandas en Estados Unidos por deudas de juego en casinos de Las Vegas, por un monto superior a un millón y medio de dólares. La investigación revela un esquema de créditos de juego y comisiones por pérdidas.

Una investigación periodística del diario La Nación ha revelado que cuatro exfutbolistas argentinos de renombre – Sergio Berti, José Flores, Sergio Zárate y Norberto Ortega Sánchez – enfrentan demandas judiciales en Estados Unidos por deudas contraídas en casinos de Las Vegas .

La demanda, presentada por el complejo turístico Resorts World Las Vegas, busca recuperar una suma total que supera el millón y medio de dólares. El caso se suma a la situación ya conocida del periodista argentino Enrique ‘Quique’ Felman, quien fue detenido brevemente en Miami por una deuda similar. La investigación detalla que entre enero y abril de 2025, los exfutbolistas recibieron créditos de juego, conocidos como ‘makers’, que no fueron saldados al intentar el casino cobrarlos.

Resorts World Las Vegas reclama específicamente 501.000 dólares a Sergio Berti, 500.500 dólares a José Flores, 1.002.000 dólares a Sergio Zárate y 626.000 dólares a Norberto Ortega Sánchez. Las demandas están siendo procesadas en el Tribunal de Distrito del Condado de Clark en Las Vegas, a cargo del estudio jurídico Sklar Williams.

Aunque las deudas de juego en el extranjero no conllevan sanciones penales en Argentina, los exfutbolistas deberán responder ante la justicia estadounidense, que podría autorizar el embargo de bienes para cubrir las deudas. La investigación de La Nación revela que los exfutbolistas, al igual que otros periodistas y apostadores, fueron invitados a Las Vegas por Maximiliano Palermo, un representante de jugadores de casino.

Palermo cubrió los gastos de viaje, alojamiento, comidas y otros viáticos, además de proporcionarles un bono promocional del Resorts World Las Vegas. Su modus operandi consistía en ofrecer créditos de juego y percibir comisiones por las pérdidas de los apostadores.

Enrique Felman, tras ser liberado en febrero, declaró a La Nación haber sido engañado por Palermo, afirmando que este invitaba a unas 400 personas mensualmente, les otorgaba créditos y prometía hacerse cargo de las deudas, para luego desaparecer y dejar a los apostadores con la carga financiera. Felman se considera una víctima de esta práctica. La situación plantea interrogantes sobre la responsabilidad de los representantes de casinos y la necesidad de proteger a los jugadores de prácticas engañosas.

El caso también pone de manifiesto los riesgos asociados al juego y la importancia de la gestión responsable de las finanzas personales. La investigación periodística ha generado un amplio debate en Argentina sobre la vulnerabilidad de figuras públicas ante este tipo de situaciones y la necesidad de una mayor regulación en el ámbito del juego. Los cuatro exfutbolistas involucrados en este escándalo tuvieron carreras profesionales destacadas durante las décadas de 1980 y 2000.

Sergio Berti, de 57 años, debutó en Boca Juniors en 1989 antes de pasar a River Plate, donde ganó siete títulos. También jugó en Huracán, Parma, Zaragoza, América de México y Barcelona de Guayaquil, y representó a la selección argentina en el Mundial de Francia 1998 y en las Copas América de Uruguay 1995 y Bolivia 1997.

José Flores, de 54 años, fue una figura clave en el equipo de Vélez Sarsfield que conquistó la Copa Libertadores, la Copa Intercontinental, la Copa Interamericana y tres títulos locales entre 1993 y 1996. Posteriormente, jugó en España (Las Palmas, Deportivo La Coruña, Valladolid y Mallorca) y regresó a Argentina para jugar en Independiente y Aldosivi, antes de retirarse en Lyn Oslo de Noruega.

Sergio Zárate, de 57 años, se desarrolló en las divisiones inferiores de Vélez Sarsfield, aunque la mayor parte de su carrera la realizó en el extranjero, jugando en Alemania (Nürnberg y Hamburgo), Italia (Ancona) y México (Necaxa, América y Puebla). Se retiró en Deportivo Merlo en la temporada 2002/03.

Norberto Ortega Sánchez, de 62 años, debutó en Tigre en 1982 y luego pasó a San Lorenzo, club con el que se identificó especialmente tras dos etapas y la obtención del Torneo Clausura 1995. También jugó en Racing, Vélez, Talleres, Argentinos Juniors, Platense y Godoy Cruz en Argentina, y en Elche y Lorca en España y Millonarios en Colombia. El caso de estos exfutbolistas sirve como advertencia sobre los peligros del juego y la importancia de la prudencia financiera





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