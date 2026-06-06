Exfuncionaria policial imputada por tenencia ilegal de armas tras fatal accidente

Una expolicía fue imputada por tenencia ilegal de armas tras un accidente fatal en el que un BMW conducido por su amiga chocó contra dos vehículos. La imputada se negó a declarar tras recibir amenazas. El arma encontrada y una posible conexión con narcotráfico son investigadas.

Una expolicía fue imputada por tenencia ilegal de armas luego de un fatal accidente de tránsito ocurrido este miércoles. El siniestro involucró a un BMW conducido por Jenice Sochas, amiga de la exfuncionaria, que impactó contra una Ford Ecosport y un Toyota Etios.

Producto del choque en cadena, una persona perdió la vida. Cuando los efectivos policiales llegaron al lugar, descubrieron que la expolicía, identificada como Verón, intentó realizar una maniobra sospechosa. Durante la inspección del vehículo, los agentes encontraron un arma de fuego con su cargador colocado y municiones en condiciones de uso. Este hallazgo derivó en la imputación de Verón por tenencia ilegal de arma de guerra.

Además, se abrió una causa paralela para investigar si existía alguna actividad vinculada a la comercialización de drogas. Sin embargo, tanto Verón como su amiga Sochas recuperaron la libertad tras las primaveras actuaciones. Inicialmente, la exfuncionaria había aceptado contar su versión del incidente ante la cámara. Según fuentes judiciales, ella tenía una explicación para todo lo ocurrido.

No obstante, en el último minuto se arrepintió y decidió no hablar. González, un testigo cercano al caso, detalló que la joven le dijo: Me voy a defender y explicar lo que pasó, pero ahora que me están amenazando, prefiero guardar silencio. Este cambio de actitud generó sospechas entre los investigadores, quienes consideran que las amenazas podrían estar relacionadas con el hallazgo del arma y la posible conexión con el narcotráfico.

El BMW involucrado en el choque fatal quedó bajo custodia judicial para la realización de peritajes. Los expertos analizarán las condiciones del vehículo y determinarán si hubo algún tipo de manipulación. Por su parte, la familia de la víctima fatal exige justicia y pide que se esclarezcan todas las circunstancias del accidente. La causa avanza con hermetismo, mientras las autoridades recaban pruebas y testimonios.

La imputación por tenencia ilegal de armas es solo el primer paso, ya que la fiscalía no descarta elevar la acusación a homicidio culposo si se demuestra que la conducta de las imputadas fue negligente. El caso ha generado conmoción en la comunidad, que sigue de cerca las novedades judiciales





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