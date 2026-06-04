Exfuncionaria de Morón prófuga por narcotráfico: Ghi no irá a interpelación

Luna Suyai Ortigoza, exdirectora de políticas de género en Morón, lleva dos semanas prófuga tras encontrarse medio kilo de cocaína en su casa. El intendente Lucas Ghi no comparecerá ante el Concejo Deliberante por la interpelación en su contra y enviará un delegado.

La exfuncionaria de la Municipalidad de Morón acusada de narcotráfico , Luna Suyai Ortigoza , continúa prófuga de la Justicia tras el hallazgo de medio kilo de cocaína en su domicilio durante un allanamiento ocurrido el pasado 21 de mayo.

La mujer, quien se desempeñaba como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad del municipio, desapareció esa misma noche y hasta el momento no ha sido localizada. El caso ha generado un fuerte impacto político en la región, donde el intendente Lucas Ghi enfrenta una creciente presión por parte de la oposición.

En respuesta a la solicitud de interpelación presentada por el Concejo Deliberante, Ghi ha decidido no comparecer personalmente, tal como estaba citado para este jueves a las 9 horas. En su lugar, enviará a un funcionario de su gabinete, aunque aún no se ha definido quién será el representante. Esta decisión se ampara en el artículo 107 inciso 8 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, que permite al intendente delegar su presencia en secretarios del ejecutivo local.

La interpelación fue aprobada la semana pasada con 16 votos a favor, correspondientes a concejales del sabbatellismo, La Libertad Avanza y monobloques, mientras que el oficialismo sumó solo ocho apoyos. El trasfondo político del caso es complejo. Ortigoza pertenece a una familia militante del partido Nuevo Encuentro, que lidera el exintendente Martín Sabbatella. Su esposo, el dirigente peronista cercano a Sabbatella, habría enviado un audio en el que se menciona la intención de destituir a Ghi.

Desde el sabbatellismo niegan estas acusaciones y califican el audio como falso. Mientras tanto, el oficialismo local denuncia un contubernio entre la oposición y el sabbatellismo para vulnerar la voluntad popular.

Además del caso de Ortigoza, la interpelación también hace referencia a otro hecho delictivo: una exempleada de la Secretaría de Seguridad municipal fue detenida en febrero por integrar una banda de extorsiones virtuales que habría llevado al suicidio del soldado Rodrigo Gómez. La tensión en Morón es máxima. El gobierno local considera que se busca desplazar a Ghi mediante maniobras políticas, pero desde la oposición aseguran que la interpelación es solo con fines informativos.

La situación refleja una profunda fractura dentro del peronismo local, donde Sabbatella y Ghi mantienen una disputa por el liderazgo. Mientras la exfuncionaria sigue prófuga, la justicia continúa investigando el caso de narcotráfico, que ha puesto en el centro de la escena a un municipio que intenta manejar las consecuencias de este escándalo





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