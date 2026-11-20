El exfiscal boliviano Alberto Zeballos resultó ileso tras disparos en su celda. La justicia refuerza seguridad mientras investiga si bandas criminales están involucradas.

La policía boliviana confirmó el jueves que el exfiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, salió ileso de un ataque armado perpetrado dentro de la unidad penal donde permanece recluido. Este incidente se produce apenas un mes después de que el magistrado comenzara su detención preventiva y pocos días después de que el gobierno de Estados Unidos revocara su visa oficial por acusaciones de corrupción.

Detalles del incidente y lesiones menores

Zeballos únicamente presenta una pequeña escoriación en la zona de la nariz como consecuencia del incidente. El comandante departamental de la policía de la región central de Cochabamba, coronel Henry Ontiveros, explicó que la lesión no fue causada por proyectil alguno, sino que posiblemente ocurrió cuando el exfiscal chocó contra algún objeto al resguardarse del fuego en el baño de su celda.

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Las investigaciones preliminares indican que los disparos fueron dirigidos específicamente hacia la puerta de la celda donde se encuentra recluido Alberto Zeballos en la prisión de El Abra. Ante la gravedad de los hechos, las autoridades ya han ordenado el reforzamiento de los perímetros de seguridad alrededor de la celda mientras continúan las labores de investigación.

Presuntas conexiones con bandas internacionales

Los primeros reportes policiales apuntan a un grupo de individuos de nacionalidad brasileña como los presuntos autores materiales del ataque. Expertos en criminalística han señalado que en dicha instalación penitenciaria se encuentran recluidos miembros de organizaciones criminales de alto nivel, específicamente del Primer Comando de la Capital (PCC) y del Comando Vermelho.

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Estos dos grupos se disputan activamente las rutas de tráfico de drogas dentro del territorio boliviano. Ambas organizaciones son catalogadas oficialmente por el gobierno de Estados Unidos como entidades terroristas, lo que añade una capa de complejidad a la seguridad del exfiscal y al contexto del entorno carcelario.

Críticas al sistema penitenciario y demandas de defensa

La defensa legal de Alberto Zeballos ha solicitado formalmente su traslado a otra institución penal debido a los riesgos que enfrenta. Por su parte, el fiscal de Cochabamba, Eddy Ordóñez, reconoció que existe un sistema de régimen penitenciario en crisis, el cual presenta deficiencias no solo en la infraestructura física, sino también en lo administrativo.

Contexto político y acusaciones de corrupción

Zeballos y el fiscal general Roger Mariaca fueron detenidos en Santa Cruz en octubre y enviados a cárceles separadas. El gobierno del presidente Rodrigo Paz los acusa de proteger a narcotraficantes. Mariaca investigaba al conocido consultor político argentino Fernando Cerimedo, quien fue asesor de campaña de Paz y está preso preventivamente acusado de intento de feminicidio.