Neven Subotic, exjugador del Borussia Dortmund, ha destinado millones de euros a su fundación para proveer agua potable en África Oriental, pero ahora necesita aportes externos para continuar sus proyectos humanitarios.

El exdefensor Neven Subotic , recordado por su exitosa etapa en el Borussia Dortmund bajo la dirección de Jürgen Klopp , se encuentra en una situación económica delicada debido a su generosa labor filantrópica. Durante su carrera futbolística, Subotic se destacó en el campo, disputando 263 partidos, anotando 18 goles y conquistando dos títulos de Bundesliga con el club alemán.

Sin embargo, tras colgar las botas, ha decidido dedicar gran parte de su fortuna a causas humanitarias, principalmente en África Oriental. La fundación de Subotic, ahora conocida como Well:Fair, se centra en proyectos de vital importancia como la construcción de pozos de agua potable y sistemas sanitarios en países como Etiopía. Esta iniciativa surgió tras una experiencia personal que lo llevó a reevaluar sus prioridades y a buscar un propósito más allá del fútbol, distanciándose del estilo de vida lujoso que había llevado durante sus años de jugador. Ha destinado aproximadamente cuatro millones de euros a esta causa, una cifra que sigue aumentando y que pone de manifiesto su profundo compromiso. A pesar de sus esfuerzos personales, Subotic ha declarado que sus fondos son limitados y que necesita colaboraciones externas para asegurar la continuidad de los proyectos, advirtiendo que el dinero 'pronto se agotará' si no recibe apoyo. La dedicación de Subotic va más allá de la simple donación económica. Se involucra activamente en la gestión y supervisión de cada iniciativa, dedicando su tiempo y energía para garantizar el éxito de las obras. Su labor ha sido reconocida internacionalmente, recibiendo en 2019 el Premio Rosa de Plata del Parlamento Europeo. Incluso Jürgen Klopp, su antiguo entrenador, ha elogiado su transformación, calificándolo como un 'tesoro para la humanidad' y destacando que su legado trasciende con creces el ámbito deportivo. La historia de Neven Subotic es un conmovedor ejemplo de cómo una figura pública puede utilizar su influencia y recursos para generar un impacto positivo y duradero en la vida de quienes más lo necesitan, aunque esto suponga un sacrificio personal considerable. La necesidad de sostenibilidad en estas iniciativas subraya la importancia de la responsabilidad social corporativa y el apoyo de la comunidad en general para causas humanitarias de esta magnitud, demostrando que la grandeza de un ser humano no se mide únicamente por sus logros en el terreno de juego, sino por la empatía y la acción en beneficio de la humanidad





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