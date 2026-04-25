Exequiel Zeballos: Posible Salida de Boca Juniors en Junio por una Oferta Europea

El delantero de Boca Juniors, Exequiel Zeballos, podría dejar el club en junio ante una atractiva oferta del Trabzonspor de Turquía. La directiva xeneize evalúa la propuesta mientras negocia la renovación del contrato del jugador.

La situación del joven delantero de Boca Juniors , Exequiel Zeballos , se encuentra en un punto crucial. Tras superar una lesión muscular que lo mantuvo alejado de las canchas durante aproximadamente 80 días, el jugador de 24 años está trabajando arduamente para recuperar su mejor forma física y su lugar en el once titular del equipo.

Su regreso a la titularidad ante Defensa y Justicia, aunque no fue un desempeño estelar, incluyó una asistencia clave para Alan Velasco, demostrando su potencial y su importancia para el esquema táctico. Paralelamente, se están llevando a cabo negociaciones para la renovación de su contrato, que actualmente tiene fecha de vencimiento en diciembre de este año.

Sin embargo, estas negociaciones se complican debido al interés de clubes del exterior, que ven en Zeballos una oportunidad de reforzar sus plantillas con un jugador joven, talentoso y con un futuro prometedor. El club Trabzonspor de Turquía ha emergido como el principal contendiente para adquirir al delantero, presentando una oferta que se acerca a las pretensiones económicas de Boca Juniors.

Se estima que la oferta ronda entre los 10 y 12 millones de dólares, una cifra considerablemente inferior a la cláusula de rescisión del jugador, fijada en 25 millones de dólares, pero que aún así podría resultar atractiva para la directiva xeneize. La posibilidad de una venta en junio, al finalizar el semestre actual, se vislumbra como una opción viable, especialmente considerando el historial de Boca con jugadores formados en sus divisiones inferiores, quienes a menudo han optado por marcharse libres o en conflicto con la institución.

La directiva de Boca, liderada por Juan Román Riquelme, parece dispuesta a evitar una situación similar con Zeballos, buscando una salida beneficiosa para todas las partes involucradas. Se espera que la venta de Zeballos genere una importante inyección económica para el club, que podría ser utilizada para reforzar el equipo con nuevos refuerzos, incluyendo la posible llegada de Paulo Dybala, un jugador de renombre internacional que se ha convertido en el principal objetivo de Riquelme.

Además de Trabzonspor, otros clubes europeos, especialmente de Italia, han mostrado interés en Zeballos, aunque por el momento no han realizado ofertas concretas. La versatilidad del jugador, su capacidad para desequilibrar en el uno contra uno y su olfato goleador lo convierten en un activo valioso en el mercado de fichajes. Zeballos ha disputado un total de 134 partidos con la camiseta de Boca Juniors, marcando 16 goles y conquistando cuatro títulos.

Su actuación destacada en el Superclásico contra River Plate, donde anotó un gol crucial en la Bombonera, lo consagró como una figura importante en el equipo y en el corazón de los aficionados. La posible salida de Zeballos marcaría el fin de una etapa en Boca Juniors, pero también podría abrirle las puertas a nuevas oportunidades y desafíos en el fútbol europeo.

La directiva de Boca confía en que la negociación con Trabzonspor se concrete de manera exitosa, evitando tensiones y asegurando un beneficio económico para el club y una oportunidad de crecimiento profesional para el jugador. La situación se mantiene en constante evolución, y los próximos días serán determinantes para definir el futuro de Exequiel Zeballos





DiarioOle / 🏆 11. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Boca Juniors Exequiel Zeballos Trabzonspor Fichajes Fútbol Argentino

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Zeballos, entre la titularidad en Boca después de 80 días y la incertidumbre sobre su futuroEl Changuito tendrá la oportunidad de sumar muchos minutos ante Defensa, en medio de las negociaciones para la renovación de un contrato que se le vence en diciembre.

Read more »

Defensa y Justicia se ha convertido en un rival difícil para Boca JuniorsBoca Juniors enfrenta dificultades al jugar como visitante contra Defensa y Justicia, con estadísticas recientes que muestran una tendencia desfavorable. El último triunfo de Boca en el estadio de Defensa y Justicia fue en 2022. Un antecedente positivo para Boca es que una victoria anterior en ese estadio coincidió con un cambio de rumbo en su rendimiento, llevándolos a ganar el campeonato.

Read more »

Boca Juniors: Rotación masiva para el partido en VarelaClaudio Ubeda realiza 10 cambios en la formación titular de Boca Juniors tras el Superclásico, priorizando la preparación para el partido en Belo Horizonte. El equipo presentará una delantera inédita y una línea defensiva alternativa.

Read more »

Victoria de Boca Juniors con gol de Cavani y tensión en la tribunaBoca Juniors venció a Defensa y Justicia en Florencio Varela con un gol de Edinson Cavani, quien tuvo una destacada actuación. El partido también estuvo marcado por incidentes en la tribuna, incluyendo una avalancha y la invasión del campo por un hincha.

Read more »

Boca Juniors golea a Defensa y Justicia y lidera la Zona ABoca Juniors obtuvo una contundente victoria 4-0 sobre Defensa y Justicia, ascendiendo temporalmente a la cima de la Zona A. El partido se caracterizó por un ambiente positivo en el vestuario y la efectividad de la rotación de jugadores. El equipo se prepara ahora para su próximo desafío en la Copa Libertadores contra Cruzeiro.

Read more »

Zeballos en la mira europea: Trabzonspor ofrece 12 millones de dólares por el delantero de BocaEl Trabzonspor de Turquía ha realizado una oferta de 12 millones de dólares por Exequiel Zeballos, delantero de Boca Juniors. La directiva xeneize evalúa la propuesta en medio de negociaciones por la renovación del contrato del jugador, y ante el interés de otros clubes europeos.

Read more »