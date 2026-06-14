Exención del Impuesto a las Ganancias para alquileres de vivienda: claves del nuevo régimen

El Decreto 406/26 reglamenta la exención del Impuesto a las Ganancias para alquileres de casa-habitación desde el 1/1/2026, aplicable a personas humanas, con alcance sobre alquileres, expensas y servicios. Se detallan vigencia, requisitos, beneficios para locatarios y exención en enajenación de inmuebles.

El Poder Ejecutivo Nacional reglamentó a través del Decreto 406/26 el régimen de exención del Impuesto a las Ganancias para los alquileres de inmuebles destinados a casa-habitación , introduciendo modificaciones clave en la ley del tributo.

Esta medida, que entró en vigencia el 1 de enero de 2026, busca aliviar la carga fiscal tanto para locadores como para locatarios, fomentando el acceso a la vivienda. A continuación, se explican los aspectos más relevantes de esta normativa. En primer lugar, la exención abarca exclusivamente a los contratos de locación o sublocación de inmuebles que tengan como destino la casa-habitación del inquilino.

Se entiende por casa-habitación la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del sujeto que la habita. Esto implica que los alquileres de locales comerciales, profesionales, depósitos u otros destinos no residenciales continúan gravados con el impuesto. La exención no solo cubre el valor del alquiler, sino también los montos abonados por el uso de muebles, accesorios o servicios que suministre el propietario, como pueden ser gastos de mantenimiento o servicios adicionales.

En cuanto a la vigencia, el beneficio se aplica a los alquileres devengados a partir del 1 de enero de 2026, independientemente de la fecha de celebración del contrato. Por ejemplo, si un contrato se firmó el 1 de septiembre de 2025, la exención regirá desde el 1 de enero de 2026. Es importante destacar que la exención alcanza tanto a personas humanas como a sucesiones indivisas, pero no a sociedades, las cuales quedan excluidas del beneficio.

En el caso de sublocación, el sublocatario también gozará de la exención si el inmueble se destina a casa-habitación. Respecto a las expensas, cuando el locatario abona al locador el importe del alquiler más las expensas comunes, la exención se aplica sobre la totalidad del monto, siempre que el destino del inmueble sea casa-habitación.

Para los contratos celebrados por personas humanas residentes en el exterior, la exención procede si el inmueble se encuentra en Argentina y se destina a vivienda del locatario. Si el inmueble está ubicado en el extranjero (por ejemplo, Punta del Este), pero el locador es residente argentino, la exención también aplica siempre que el inmueble se afecte como casa-habitación del locatario.

La prueba del destino de casa-habitación debe ser aportada por el locador, quien deberá demostrar que el inmueble es la vivienda única, familiar y de ocupación permanente del inquilino. Se recomienda incluir una cláusula en el contrato de locación donde se indique expresamente tal destino, así como contar con documentación respaldatoria como el certificado de domicilio del locatario.

Por su parte, el locatario puede deducir los alquileres pagados en su declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, hasta el límite de la ganancia no imponible, siempre que no sea titular de ningún inmueble, cualquiera sea su proporción. Además, se mantiene la deducción del 10% del monto total del alquiler para el locador y el locatario, siempre que se trate de inmuebles destinados a casa-habitación.

Las sociedades, al no gozar de la exención, no pueden acceder a esta deducción adicional. En cuanto a la enajenación de inmuebles, el decreto establece que el resultado derivado de la venta de propiedades estará exento del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas, siempre que la transferencia se realice a partir del 1 de enero de 2026.

Esta exención aplica incluso si media boleto de compraventa u otro compromiso, siempre que se haya dado la posesión, o en su defecto, en el momento en que se celebre la escritura traslativa de dominio. En resumen, el Decreto 406/26 introduce un alivio fiscal significativo para el mercado de alquileres residenciales, beneficiando tanto a propietarios como a inquilinos.

Se recomienda a los contribuyentes revisar sus contratos y ajustar sus declaraciones juradas para aprovechar estos beneficios, así como consultar con asesores impositivos ante casos particulares. La normativa refleja una política orientada a facilitar el acceso a la vivienda y reducir la presión tributaria sobre las rentas provenientes de alquileres de casa-habitación





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