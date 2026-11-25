El Gobierno de Javier Milei y Luis Caputo bonifica 100% la tarifa de permanencia en Ushuaia para atrair turismo de lujo y generar movimiento económico en 2026.

El presidente de Argentina, Javier Milei, junto al Ministro de Economía, Luis Caputo, oficializó una resolución que exonera completamente a los superyates de la tarifa de permanencia en el puerto de Ushuaia, con el objetivo estratégico de reactivar el turismo de lujo internacional y nacional.

Esta medida de incentivo fiscal se publicó este miércoles en el Boletín Oficial bajo el número Resolución 70/2026, firmada por el titular de la Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables, estableciendo un marco legal claro para la temporada 2026/2027 que comienza a regir este jueves.

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Mecanismo de la bonificación portuaria

La Agencia Nacional de Puertos y Vías Navegables determinó que la bonificación del 100% aplica exclusivamente a embarcaciones con una capacidad máxima certificada de hasta 12 pasajeros, segmentando así el beneficio hacia el segmento más exclusivo de la navegación de recreo.

El decreto establece condiciones estrictas para acceder a este alivio financiero, requiriendo que las embarcaciones realicen una estadía mínima de un día en el Muelle Comercial del Puerto de Ushuaia una vez finalizada su permanencia en la rada, garantizando así un ingreso directo a la infraestructura terrestre.

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Contraste con políticas económicas generales

Mientras se profundiza el ajuste estructural que impacta en los sectores más vulnerables de la sociedad, como los jubilados y personas con discapacidad, esta decisión marca una política diferenciada dirigida a los sectores de mayor poder adquisitivo.

El gobierno libertario sostiene su política de licuación salarial como un ancla principal para contener la inflación, simultáneamente otorgando beneficios específicos al segmento más rico del país e incluso a millonarios extranjeros que utilicen estas embarcaciones.

Condiciones y costos operativos reales

Es fundamental aclarar que la exención no implica el uso gratuito de todas las instalaciones, ya que el ingreso al muelle deberá abonarse íntegramente según el tarifario vigente, junto con cualquier otro servicio auxiliar que requieran los yates durante su permanencia.

Los operadores deben asumir el costo total de abastecimiento, combustible, gestión de residuos, provisiones, cambios de tripulación, asistencia técnica, reparaciones y mantenimiento, entre otras prestaciones que no están cubiertas por esta resolución específica.

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Impacto económico y fundamentos estratégicos

La autoridad portuaria justificó la medida destacando la ubicación estratégica de Ushuaia, su infraestructura moderna y la disponibilidad de servicios logísticos vinculados con la actividad marítima y antártica como pilares para captar nuevas operaciones.

Se busca incentivar el ingreso efectivo al muelle comercial y generar mayor demanda de servicios asociados, una estrategia que la terminal estima no disminuirá sus ingresos totales debido al flujo económico adicional que se espera generar.

El gobierno nacional espera que esta iniciativa revierta la baja actividad de estas embarcaciones en el puerto fueguino, aprovechando la temporada 2026/2027 para consolidar a la región como un destino de primer nivel para la navegación de ultra lujo en el Cono Sur.