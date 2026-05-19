Excombatientes de Malvinas dejan de pagar peaje en autopistas

Los beneficiarios podrán reducir el costo del desplazamiento conTelePASE en las autopistas de la Ciudad, ya no podrán estar obligados a pagar peaje por estos medios de transporte urbano.

Los excombatientes de las Malvinas que se desempeñaron en el Teatro de Operaciones Malvinas o en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur durante el período 2 de abril de 1982 al 14 de junio de 1982 no deberán pagar peaje en las autopistas urbanas.

Para ser beneficiarios deberán reunir una serie de requisitos y no haber sido condenados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones antes de 1983 o ampararse en leyes nacionales en ese período. Desde el Gobierno se dio a conocer esta medida para apoyar a un grupo de conductores en particular. La exención se habilita únicamente cuando se cumplen estos requisitos, y los beneficiarios deberán estar en situación de retiro sin haberes o realizar bajas voluntarias.

Los excombatientes deberán ser oficiales o suboficiales de las Fuerzas Armadas y de Seguridad y civiles que cumplieron funciones de servicio o apoyo a las mismas en los lugares en los que se desarrollaron las acciones bélicas





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