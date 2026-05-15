Exclusivo para la nueva coleccin del Mundial: un stand gratuito y alternatives premium

La novela del momento ahora incluye un gran regalo: un stand especfico y opciones premium para aquellos que buscan completar su coleccin de figuritas en relacin a los mundiales. Tambin, se presenta la oportunidad de conseguir figuritas locales en exclusiva y en forma gratuita.

En pleno furor por la nueva coleccin, trascend esa excelente noticia para los fanáticos. Este prximo fin de semana, sbarto 16 y domingo 17 de mayo, se podr conseguir gratis el esperado instalar un stand especial durante los jornales del sbarto y domingo.

All, los visitantes tendran la posibilidad de participar en una serie de juegos y, quienes resulten ganadores, se llevaran de obsequio el ejemplar oficial y paquetes de La actual edicin ya es catalogada como la ms extensa de toda la historia de los mundiales: cuenta con ms figuritas que nunca, para aquellos que buscan elevar el nivel de su coleccin con opciones premium, Panini tambin prepar una alternativa, que llegar el prximo 20 de mayo y se vender en forma online a travs de las tiendas oficiales de la marca. As seras las figuritas de los futbolistas locales de la prelista de 55 que no estn en el almcdn del Mundial.

Para aqullos que ya comenz su coleccin enorme y buscan acelerar el proceso de pegado esquivando las repetidas, la Ciudad de Buenos Aires ya ofrece los puntos de encuentro multitudinarios. Las plazas ms icnicas para compra, venta e intercambio son





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