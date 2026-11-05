Excepciones a la prioridad de la derecha en la Ley 13.927 de Buenos Aires

Descubre las excepciones legales de la Ley 13.927 bonaerense que anulan la prioridad al llegar desde la derecha en encrucijadas y rutas.

La normativa de tránsito en la provincia de Buenos Aires, específicamente la Ley 13.927, establece un principio fundamental para los conductores: al llegar a una bocacalle o encrucijada, se debe ceder el paso a los vehículos que se aproximan desde la derecha. Sin embargo, esta regla general no es absoluta ni se aplica en todas las circunstancias posibles. El artículo 28 Quater, introducido mediante la Ley 15.657, define una serie de excepciones claras donde la prioridad cambia, obligando incluso al vehículo que llega desde la izquierda a avanzar primero bajo condiciones específicas.

Señalización y vehículos ferroviarios tienen prioridad

El artículo 28 Quater enumera detalladamente las situaciones donde la prioridad del lado derecho se pierde. La primera excepción importante es la señalización específica en contrario; si existe una señal de tránsito que ordene una prioridad diferente, los conductores deben obedecerla inmediatamente. Además, los vehículos ferroviarios siempre tienen la prioridad absoluta, por lo que los automotores deben ceder el paso a los trenes y otros medios de transporte sobre rieles.

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Otro grupo con prioridad legal son los vehículos públicos de urgencia. Estos autos solo gozan de dicha prioridad cuando cumplen sus funciones oficiales y emiten las señales de advertencia establecidas por el Código de Tránsito Provincial. Es crucial destacar que el ruido de las sirenas o las luces intermitentes es el requisito indispensable para que otros conductores deban apartarse de su camino.

Vías jerárquicas, peatones y rotondas regulan el flujo

Los vehículos que circulan por vías de mayor jerarquía, como autopistas, semiautopistas, rutas, carreteras y avenidas, tienen preferencia sobre los que ingresan desde calles secundarias. Antes de cruzar o ingresar a estas vías principales, el conductor de la calle menor debe detenerse por completo para garantizar la seguridad. Asimismo, los peatones gozan de prioridad cuando cruzan legalmente por sendas habilitadas o cruces peatonales, situación que los conductores deben respetar estrictamente.

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En el caso de las rotondas, quien intenta ingresar debe dejar pasar a los vehículos que ya se encuentran circulando dentro del círculo. Esta regla elimina la ambigüedad en este tipo de intersecciones. También existe una excepción para calles de tierra, donde los conductores deben ceder el paso a quienes transitan por una vía pavimentada adyacente, reconociendo la superioridad técnica de la superficie asfaltada.

Detención completa y giros anulan la ventaja de la derecha

El estado de movimiento del vehículo es un factor determinante según el artículo 28 Quater. Si un conductor detiene totalmente la marcha antes de ingresar a la encrucijada, pierde automáticamente la prioridad frente a otro vehículo que llega en movimiento. Esta norma busca premiar la continuidad del flujo vehístico y castigar la interrupción innecesaria.

Las maniobras de giro también modifican las reglas de prioridad. Quien realiza un giro para ingresar a una vía pública transversal debe ceder el paso a los vehículos que circulan por ella en línea recta. En situaciones de congestión con filas de vehículos en espera, se establece un orden alternativo para el paso de un vehículo por vez desde cada transversal. En cuestas estrechas, el vehículo que desciende debe retroceder, salvo que transporte un acoplado o remolque.

Normativa específica para zonas rurales y conflictos de prioridad

La Ley 13.927 incluye una regla particular para la circulación en zonas rurales. En estos sectores, los peatones, ciclistas y jinetes deben ceder el paso a los demás vehículos de motor. Esta disposición tiene una excepción notable: si los usuarios vulneros atraviesan por zonas específicamente señalizadas que les otorgan prioridad, los conductores deben detenerse.

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El artículo 28 Quater aclara que si se presentan varias excepciones al mismo tiempo, debe respetarse estrictamente el orden de prioridades establecido en la propia normativa provincial. No basta con identificar una sola circunstancia para determinar quién avanza primero. Cuando ninguna de las excepciones enumeradas está presente, se mantiene la regla general y tiene prioridad el vehículo que se aproxima desde la derecha. La prioridad depende de las condiciones de circulación y no solo de quién llega primero a la intersección.