Excepcionales fechas límite para ingreso del 'impuesto al cheque' en Argentina

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó una resolución que establece nuevas fechas límite para el ingreso del llamado 'impuesto al cheque', uno de los gravámenes con mayor recaudación del sistema tributario argentino.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) publicó esta semana el Boletín Oficial la Resolución General 5847/2026, que establece nuevas fechas límite para el ingreso del llamado ‘impuesto al cheque’ correspondiente a diversos períodos del año en curso.

El tributo, formalmente conocido como impuesto sobre los créditos y débitos en cuentas bancarias y otras operatorias, es uno de los gravámenes con mayor recaudación del sistema tributario argentino. La resolución modifica el calendario general de vencimientos previsto en el inciso b) del apartado VII del Capítulo A del Anexo de la RG 4172, que fija anualmente el calendario general de vencimientos.

La norma impacta directamente sobre los agentes de liquidación y/o percepción del impuesto, principalmente entidades bancarias y financieras que retienen y depositan el gravamen en nombre de sus clientes. En la práctica, se trata principalmente de entidades bancarias y financieras que retienen y depositan el gravamen en nombre de sus clientes.

Son estos intermediarios quienes deben ingresar al fisco las sumas percibidas o el importe correspondiente al impuesto propio devengado según lo establece el artículo 3° de la RG 2111, norma madre del tributo. Las empresas y personas físicas que operan con cuentas bancarias no tienen una obligación directa de ingreso bajo esta norma, pero su actividad es la que genera el hecho imponible que los bancos liquidan y transfieren al Estado.

La resolución establece tres tramos del año para los que rigen las nuevas fechas. Cada uno cubre una semana específica del calendario fiscal. El primer período es el más inmediato: los hechos imponibles generados entre el 16 y el 22 de mayo de este año deberán ingresarse al fisco a más tardar el próximo 26 de mayo. El segundo tramo cubre una semana de novembro.

Los débitos y créditos perfeccionados entre el 16 y el 22 de ese mes tendrán como fecha límite el 25 de noviembre de 2026. El tercer y último ajuste afecta a la tercera semana de diciembre, un período de alta actividad bancaria por el cierre del ejercicio fiscal.

La modificación se encuadra en las facultades que le otorga a ARCA el artículo 5° de la Ley 25.413 —ley del impuesto al cheque—, junto con el artículo 20 de la Ley 11.683 y el artículo 7° del Decreto 618/1997. También cita como fundamento el Decreto 953 del 24 de octubre de 2024 y el artículo 8° del Decreto 13 del 6 de enero de 2025, que regulan la estructura y competencias del organismo recaudador.

La resolución lleva la firma del director ejecutivo de ARCA, Andrés Edgardo Vázquez, y comenzó a regir el mismo día de su publicación en el Boletín Oficial, el 15 de mayo de 2026. El impuesto se liquida automáticamente por las entidades bancarias cada vez que se realiza un movimiento en una cuenta corriente, aplicando generalmente una alícuota del 0,6% (seis por mil) sobre los débitos y otro 0,6% sobre los créditos.

Las empresas y personas físicas que operan con cuentas bancarias no tienen una obligación directa de ingreso bajo esta norma, pero su actividad es la que genera el hecho imponible que los bancos liquidan y transfieren al Estado.





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