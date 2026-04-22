Excelencia argentina: Estudiantes de la UBA logran el máximo galardón en el Modelo de Naciones Unidas en Nueva York

Una delegación de nueve alumnos de la Universidad de Buenos Aires obtuvo el premio a Delegación Destacada en el National Model United Nations 2026, destacándose entre las mejores universidades del mundo en Nueva York.

En un hito histórico para la educación pública argentina, nueve estudiantes de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) han logrado alcanzar la cima del éxito académico internacional. Durante la edición 2026 del prestigioso National Model United Nations ( NMUN ) celebrado en Nueva York , la delegación argentina fue galardonada con el premio a Delegación Destacada, el reconocimiento más alto que otorga este certamen global.

La ceremonia de premiación, cargada de un simbolismo profundo, se llevó a cabo el pasado 2 de abril dentro del emblemático recinto de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, un escenario que resalta la magnitud del logro obtenido por los jóvenes representantes de la institución porteña. El equipo, que representó a la República Árabe de Siria en las simulaciones, estuvo integrado por alumnos de diversas disciplinas académicas, incluyendo Derecho, Ciencias Económicas, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas y Naturales, y Filosofía y Letras. Esta diversidad de perfiles permitió un abordaje multidisciplinario de las problemáticas internacionales tratadas en la conferencia. La preparación fue un proceso exhaustivo que se prolongó durante cinco meses, tiempo en el cual los estudiantes se dedicaron a investigar profundamente la postura política, social y económica del país asignado, además de perfeccionar su dominio del idioma inglés y sus capacidades de negociación y diplomacia. Según relataron los participantes, el desafío no solo fue académico, sino también emocional, ya que debieron gestionar la presión, la ansiedad y la carga horaria exigida por una competencia de élite mundial. Para alcanzar este nivel de excelencia, los alumnos contaron con el apoyo fundamental de la Universidad de Buenos Aires, que brindó tanto el financiamiento necesario como la estructura académica para su entrenamiento. Bajo la guía de los tutores Martina Nasanovsky y Félix Samoilovich, junto a la dirección del programa de Liderazgo en Asuntos Globales liderado por Juan Francisco Petrillo, los jóvenes tuvieron la oportunidad de dialogar con figuras diplomáticas clave, como el embajador sirio y el embajador de la liga árabe en Argentina. Este respaldo institucional fue vital para superar a competidores de prestigio internacional como la HEC Montréal, la Universidad de Texas y la LMU Munich, entre otras casas de estudio de renombre global. La delegación no solo obtuvo el premio principal, sino que sumó cinco distinciones adicionales por la calidad de sus documentos de posición y su desempeño en comités específicos sobre no proliferación nuclear y medio ambiente, consolidando así un legado de excelencia académica para las futuras generaciones de estudiantes argentinos





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