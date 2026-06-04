Ex policía tiktoker Nicole Verón vinculada a muerte en accidente de tránsito y a posible narcomenudeo

Nicole Verón, expulsada por publicar videos sugestivos con uniforme, quedó detenida tras un choque fatal que dejó muerto a un conductor y en el que se hallaron arma y drogas, generando investigación por homicidio culposo y delito de armas.

Nicole Verón, conocida en la red como "Nicole V.", fue expulsada de la Policía de la Ciudad tras la polémica difusión en TikTok de varios videos en los que mostraba su uniforme en situaciones sugestivas.

La controversia quedó atrás cuando, la tarde del pasado viernes, la ex‑policía sufrió un grave accidente de tránsito en la autovía que conecta la zona de la ciudad con Ezeiza, a la altura del kilómetro 23,6. Según los primeros informes de la Fiscalía, el siniestro involucró a tres automóviles: una camioneta Ford EcoSport conducida por Hugo Javier López, de 48 años; un BMW azul en el que viajaba Verón; y un Toyota Etios que transitaba en sentido contrario.

La colisión se produjo bajo condiciones de poca visibilidad y una lluvia intensa que comenzó a caer poco antes del choque, lo que habría dificultado la maniobra de los conductores y favorecido la pérdida de control del vehículo de Verón. El conductor de la EcoSport salió despedido del habitáculo al momento del impacto y falleció en el acto, mientras que la conductora del BMW, Verón, resultó herida pero logró ser trasladada con vida a la comisaría 4ª de Barrio Uno, donde fue puesta a disposición judicial.

La investigación policial determinó, al inspeccionar la escena, la presencia de una pistola de calibre 9 mm con su cargador completamente cargado y municiones en condiciones de disparo. Además, los agentes hallaron varias sustancias estupefacientes y equipos destinados al fraccionamiento de droga, lo que abrió una nueva línea de indagación sobre posibles vínculos de la acusada con el narcomenudeo.

Ante estos hallazgos, los peritos especializados fueron llamados para preservar la zona del accidente, asegurar la prueba balística y analizar los rastros de sustancias ilegales. Como consecuencia de los hechos, la magistrada a cargo del caso imputó a Verón por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y posible participación en actividades ilícitas relacionadas con el tráfico de drogas.

El BMW quedó como evidencia secuestrada y se ordenó su examen forense para esclarecer si el choque fue provocado por una maniobra sospechosa o por una falla mecánica. Mientras tanto, la comunidad de seguidores de la tiktoker se ha polarizado: algunos la defienden como víctima de una persecución mediática, mientras que otros exigen que responda por la muerte de López y la posible peligrosidad de sus actos.

La tormenta que se aproxima al AMBA, con pronósticos de lluvias intensas durante los próximos 48 horas, ha complicado las labores de rescate y peritaje, retrasando la reconstrucción completa del accidente. La historia de Verón -desde su expulsión de la fuerza por romper el decoro institucional hasta el fatal episodio en la carretera- sigue generando debate sobre la responsabilidad de los servidores públicos, el uso de plataformas digitales y los riesgos de la combinación entre violencia y narcotráfico en la sociedad actual





minutounocom / 🏆 7. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Accidente De Tránsito Homicidio Culposo Tenencia Ilegal De Armas Narcomenudeo Policía Expuesta

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué conviene tomar para ver el Mundial y la botella de US$12.000 que abrió: “No importa el precio, quiero ver vino”Maximiliano Pérez del Faena Hotel Buenos Aires, fue distinguido por la organización 50 Best Restaurants en diciembre de 2025

Read more »

A qué hora ver hoy martes Gran Hermano Generación Dorada: quién ingresa a la casaSantiago del Moro anunció una nueva sorpresa para la casa que promete cambiar por completo el rumbo del juego.

Read more »

Nicki Nicole y Ester Expósito brillaron en Ibiza con originales vestidos estampadosCelebraron los 40 años de la primera tienda de Desigual junto a otras famosas como Zara Larsson, Demi Lovato e Irina Shayk.

Read more »

Ex policía Nicole Verón imputada por tenencia ilegal de arma tras accidente fatal en RiccheriLa exagente Nicole Verón, quien ya había sido separada de la fuerza por grabar contenido erótico con uniforme, enfrenta ahora una imputación por tenencia ilegal de arma de guerra y una investigación paralela por drogas tras un choque fatal en la autopista Riccheri, donde se hallaron una pistola y estupefacientes en el vehículo.

Read more »