Ex policía Nicole Verón imputada por tenencia ilegal de arma tras accidente fatal en Riccheri

La exagente Nicole Verón, quien ya había sido separada de la fuerza por grabar contenido erótico con uniforme, enfrenta ahora una imputación por tenencia ilegal de arma de guerra y una investigación paralela por drogas tras un choque fatal en la autopista Riccheri, donde se hallaron una pistola y estupefacientes en el vehículo.

La expolicía Nicole Verón , conocida por haber sido apartada de la fuerza de seguridad porteña tras grabar contenido erótico con su uniforme reglamentario, vuelve a estar en el centro de la polémica.

Esta vez, está implicada en un accidente fatal ocurrido en la autopista Riccheri, donde el vehículo en el que viajaba como acompañante se vio involucrado en un impacto en cadena. El conductor, identificado como Hugo Javier López, perdió la vida en el siniestro, mientras que Verón resultó ilesa.

Lo que inicialmente se consideró un accidente de tránsito común dio un giro radical cuando los efectivos policiales, que acudieron al lugar para asistir a las víctimas, comenzaron a inspeccionar el BMW de alta gama en el que se desplazaban. Durante la revisión del automóvil, los agentes notaron movimientos sospechosos en el interior, lo que los llevó a realizar una búsqueda más detallada.

Encontraron una pistola Bersa calibre 9 milímetros, con el cargador colocado y municiones en perfectas condiciones de uso. Pero el hallazgo no terminó ahí: también descubrieron sustancias estupefacientes, cuya cantidad y naturaleza llevaron a los investigadores a sospechar de una posible actividad de narcotráfico. La presencia de estos elementos ilícitos transformó por completo la investigación, que ahora no solo busca esclarecer las circunstancias del accidente, sino también determinar el origen y el propósito del arma y las drogas.

La fiscalía imputó a Verón por tenencia ilegal de arma de guerra y abrió una causa paralela para investigar si existía un vínculo con la comercialización de estupefacientes. La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 2 descentralizada de Ezeiza, que también analiza la mecánica del choque mortal. Los peritos trabajan en la reconstrucción del accidente para determinar si hubo fallas mecánicas, exceso de velocidad o alguna otra causa que provocara la colisión en cadena.

Mientras tanto, la expolicía Nicole Verón enfrenta un panorama judicial complejo, ya que su pasado reciente, con la grabación de contenido erótico usando el uniforme oficial, ya había generado un fuerte rechazo en la opinión pública. Ahora, las nuevas acusaciones podrían llevarla a prisión preventiva, mientras se esperan los resultados de las pericias balísticas y toxicológicas.

El caso ha causado conmoción y reabre el debate sobre los procedimientos de control dentro de las fuerzas de seguridad, así como sobre la posibilidad de que otros miembros estén involucrados en actividades ilícitas. Los investigadores no descartan que haya más personas implicadas, y continúan revisando las comunicaciones y los antecedentes de López y Verón





todonoticias / 🏆 2. in AR We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Nicole Verón Accidente Fatal Arma Ilegal Narcotráfico Riccheri

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Qué conviene tomar para ver el Mundial y la botella de US$12.000 que abrió: “No importa el precio, quiero ver vino”Maximiliano Pérez del Faena Hotel Buenos Aires, fue distinguido por la organización 50 Best Restaurants en diciembre de 2025

Read more »

A qué hora ver hoy martes Gran Hermano Generación Dorada: quién ingresa a la casaSantiago del Moro anunció una nueva sorpresa para la casa que promete cambiar por completo el rumbo del juego.

Read more »

Partidos de hoy miércoles por Roland Garros 2026: cruces, horarios y cómo ver en vivoEnterate del cronograma completo de la jornada de hoy por el segundo Grand Slam del año, que se lleva a cabo en París, con el cruce de Horacio Zeballos y Marcel Granollers frente a Nys y Roger-Vasselin por el dobles masculino.

Read more »

Nicki Nicole y Ester Expósito brillaron en Ibiza con originales vestidos estampadosCelebraron los 40 años de la primera tienda de Desigual junto a otras famosas como Zara Larsson, Demi Lovato e Irina Shayk.

Read more »