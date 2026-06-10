Ex jueza de familia en Pilar condenada a 3 años de prisión por cohecho agravado

Alejandra Claudia Velázquez, una ex jueza a cargo del Juzgado de Familia 1 de Pilar, fue condenada a tres años de prisión por haber reclutado empleadas sociales para que le ayuden a buscar mujeres embarazadas o chicos vulnerables para que los puedan adoptar familias pudientes de countries de la zona. La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Correccional 1 de San Isidro y se conoció a mediados de esta semana.

Una ex jueza confesó que ofreció coimas para conseguir bebés en adopción para familias de altos recursos: 'Busquen panzas' Se trata de Alejandra Claudia Velázquez, quien ofrecía dinero a empleadas para que le ayude a buscar mujeres de bajos recursos embarazadas.

Alejandra Velázquez era la titular del Juzgado de Familia 1 de Pilar. Alejandra Claudia Velázquez, una ex jueza a cargo del Juzgado de Familia 1 de Pilar, fue condenada a tres años de prisión por haber reclutado empleadas sociales para que le ayuden a buscar mujeres embarazadas o chicos vulnerables para que los puedan adoptar familias pudientes de countries de la zona.

La ex jueza fue condenada por el delito de cohecho agravado tras un juicio abreviado donde reconoció haber cometido el delito de 'cohecho agravado por su condición de funcionaria pública' y también le impusieron 6 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Correccional 1 de San Isidro y se conoció a mediados de esta semana, según confirmaron aDe acuerdo a los mismos informantes, si bien los 3 años de prisión son de cumplimiento efectivo, Velázquez no irá a la cárcel ya que, por el tiempo que ya estuvo detenida en 2024 y 2025,De hecho, el Juzgado a cargo de la causa la autorizó a viajar este fin de semana a España con la condición de que debe regresar en octubre, una decisión que ya fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. Y si no cumple con ese requisito en el plazo previsto podrían revocarle el beneficio de la excarcelación





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