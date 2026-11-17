Ex cancilleres y embajadores critican el cierre de embajadas y el alineamiento con EE.UU. e Israel bajo Abelardo de la Espriella, advirtiendo sobre pérdida de soberanía.

A cien días de la asunción del gobierno liderado por Abelardo de la Espriella en Colombia, un grupo destacado de ex diplomáticos y ex ministros emitió una advertencia formal sobre los graves retrocesos observados en la política exterior del país. Este pronunciamiento colectivo busca alertar a la comunidad nacional e internacional sobre la ruptura de líneas estratégicas históricas y la desarticulación de alianzas multilaterales clave.

Cierre de embajadas y ruptura de acuerdos

El documento firmado por los máximos funcionarios de la gestión anterior cuestiona de manera directa el cierre de embajadas, una medida que considera un abandono de la estrategia de cooperación e integración regional que había comenzado a arrojarse frutos tangibles. Bajo el título "Colombia: Cien días de retrocesos en política exterior", los firmantes denuncian un cambio drástico en la orientación de las relaciones internacionales del Estado colombiano, alejándose de los principios que habían caracterizado la diplomacia reciente.

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La lista de firmantes incluye figuras de alto calibre institucional como Luis Gilberto Murillo Urrutia, ex canciller, y Jorge Rojas Rodríguez, ex vicecanciller. Su intervención otorga un peso considerable a las críticas, ya que estos funcionarios fueron testigos directos de la construcción de la infraestructura diplomática actual y, por tanto, están en posición de evaluar con precisión el impacto de las nuevas decisiones gubernamentales.

Alineamiento con Washington y Tel Aviv

Una de las líneas de ataque centrales del comunicado es la denuncia sobre el alineamiento del Gobierno con Estados Unidos e Israel. En el caso de Washington, los ex funcionarios señalan la ruptura de la tradición de apoyo bipartidista que había sido la base de la relación entre ambas naciones. Este distanciamiento incluye la adhesión al denominado Escudo de las Américas y la autorización de ejercicios militares con tropas estadounidenses en territorio colombiano, decisiones que los firmantes consideran vulnerables a la soberanía nacional.

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Adicionalmente, se critica la firma de acuerdos que comprometen la soberanía sobre el subsuelo y los minerales estratégicos, así como la adhesión a la posición estadounidense sobre el bloqueo a Cuba. También se registra el retiro de iniciativas internacionales vinculadas con los derechos humanos, un movimiento que aleja a Colombia de los estándares multilaterales de protección civil. Por otro lado, respecto a Israel, el documento cuestiona la reanudación de relaciones diplomáticas, el traslado de la embajada colombiana a Jerusalén y el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán.

Desmantelamiento en África y el Caribe

El documento señala que estas decisiones son contrarias a las resoluciones de Naciones Unidas y al derecho internacional, un señalamiento que adquiere relevancia por la trayectoria de los firmantes. Entre ellos se encuentran Arlene B. Tickner, ex representante permanente ante Naciones Unidas en Nueva York; Luis Ernesto Vargas Silva, ex representante ante la Organización de los Estados Americanos (OEA); Luis Fernando Medina Sierra, ex representante ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y Mauricio Bustamante García, ex embajador ante la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Un punto de especial preocupación es el desmantelamiento de la política de acercamiento a África y el Caribe. Los firmantes critican el cierre de embajadas recientemente abiertas, argumentando que esta decisión desconoce vínculos históricos, culturales y políticos, así como los resultados concretos en materia de cooperación, comercio e integración regional. Se destaca especialmente el trabajo en Senegal y Barbados, donde se había logrado un avance significativo en la integración subregional.

La declaración enfatiza el rol de Dakar como puerta de entrada a un espacio de cooperación que incluye a Benín, Costa de Marfil, Malí, Níger, Sierra Leona, Guinea-Bisáu, Guinea, Mauritania y Cabo Verde. Claudia Mosquera Rosero, ex embajadora en Senegal y responsable de la apertura de estos vínculos, firma el documento, aportando testimonio directo sobre la pérdida de capital diplomático en la región africana. Asimismo, se recuerda el retiro de Colombia de la intervención en la demanda presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre presuntas violaciones de la Convención contra el Genocidio en la Franja de Gaza.

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Propuestas para preservar la soberanía

Frente a este escenario, los firmantes proponen medidas institucionales urgentes para revisar las decisiones del Ejecutivo y preservar los compromisos internacionales. Solicitan la convocatoria inmediata de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para abordar cuestiones críticas de soberanía, diplomacia y límites territoriales. También anuncian gestiones formales ante organismos internacionales para resguardar el Acuerdo Final de Paz, asegurando que las nuevas políticas no erosionen los cimientos de la reconciliación nacional.

Asimismo, instan a las comisiones segundas del Senado y de la Cámara de Representantes a ejercer sus facultades de control político sobre las decisiones en materia de política exterior, buscando un contrapeso legislativo a las acciones del gobierno. Como mecanismo de supervisión continua, los ex funcionarios anuncian la creación del Observatorio Progresista de Política Exterior.

Este nuevo espacio tendrá como objetivo monitorear la política internacional del país, promover el respeto al derecho internacional y al multilateralismo, y defender compromisos con la paz, los derechos humanos, la justicia social y ambiental. El observatorio buscará impulsar acciones concretas frente a aquellas decisiones que, según los firmantes, comprometen la soberanía y la proyección internacional de Colombia, estableciendo un frente de resistencia intelectual y diplomática ante los cambios del actual periodo gubernamental.