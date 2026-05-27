Evolución del management: del maltrato explícito al sofisticado según 'El Diablo Viste a la Moda'

Un experto analiza cómo la figura de Miranda Priestly refleja la transformación del poder corporativo: de la humillación abierta a la presión encubierta mediante métricas, lenguaje terapéutico y corrección política, donde la diversidad superficial no garantiza cambios reales.

El análisis del変化 en el management a través de la figura de Miranda Priestly en 'El Diablo Viste a la Moda' revela una evolución desde el maltrato explícito hacia formas más sofisticadas de abuso de poder.

Según Andrés Hatum, PhD y profesor de la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, en la primera película la protagonista ejercía una autoridad visible, basada en gritos, miedo transparente y jerarquías rígidas. No había explicaciones: las órdenes se cumplían simplemente 'porque yo lo digo'.

Sin embargo, en la secuela, Miranda debe adaptarse a un entorno corporativo que exige corrección política. El maltrato no desaparece, sino que se vuelve encubierto, utilizando herramientas como KPIs, presión emocional y amenazas veladas. Esta transformación genera un entorno donde las personas no pueden mostrarse auténticas, pues deben navegar entre exigencias contradictorias.

Hatum señala que, aunque ahora existe mayor diversidad racial y de género en las organizaciones, persisten problemas estructurales como el miedo, el culto al rendimiento, la competencia feroz, la obediencia emocional, la disponibilidad permanente, el narcisismo corporativo y la hiperexigencia. El nuevo liderazgo se caracteriza por un lenguaje terapéutico, obsesión por métricas, vulnerabilidad estratégica (como la llegada de consultores de McKinsey en la segunda película), corrección política y presión constante.

Las figuras de autoridad hoy cuidan su imagen para no quedar mal en rankings o evaluaciones. Surgen contradicciones: se promueve la flexibilidad pero se exige disponibilidad 24/7; se pide al líder ser exigente y cuidadoso, inclusivo y meritocrático, cercano y estratégico, veloz y reflexivo, humano y rentable. La pregunta final es si estas prácticas construyen organizaciones más humanas o simplemente formas más sofisticadas de obediencia





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