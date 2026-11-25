Leonel Ponzio evalúa a Messi y Beltrán de cara a los cuartos del Clausura ante Instituto en Alta Córdoba. La decisión final depende de sus condiciones físicas.

Leonel Ponzio se encuentra en una fase crítica de evaluación para definir la alineación de Boca Juniors ante el encuentro de cuartos de final del Clausura contra Instituto en Alta Córdoba. El director técnico monoblanco analiza detalladamente la recuperación de dos figuras clave, Lionel Messi y Julián Ceppi Beltrán, cuya disponibilidad influye directamente en el proyecto deportivo para el resto del torneo.

Evolución Física de Messi y Beltrán

Ambos jugadores han realizado entrenamientos diferenciados durante la semana de preparación para medir sus niveles de recuperación. La evolución de las lesiones se ha mantenido en un rango positivo, con una reducción significativa de las molestias musculares y articulares que afectaron a los futbolistas en jornadas recientes.

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Leonel Ponzio basará su decisión final en esta respuesta clínica inmediata antes de que el equipo viaje a la provincia de Córdoba. Existe una confianza interna en el club de Núñez de que tanto el campeón del mundo como el delantero puedan llegar en condiciones óptimas para ser titulares en el partido decisivo.

Motivo de la Ausencia Definitiva de Giovanni

El lateral derecho Giovanni González permanece definitivamente fuera del equipo debido a una suspensión acumulada que no puede ser recurrida. Esta sanción se originó por la tarjeta roja recibida durante el duelo disputado en el estadio de La Bombonera, donde se confirmó la falta y su consiguiente castigo.

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La dirección técnica de Boca Juniors decidió reducirle una fecha de suspensión al futbolista, pero esta penalidad se mantiene fija e ineludible para este duelo. Como consecuencia, Ponzio debe buscar una alternativa de urgencia para cubrir la banda derecha, ya que su recuperación es incompatible con la programación del partido.

Situación de Julián Beltrán y Alternativas

Julián Ceppi Beltrán continúa entre algodones y todavía no ha recibido el alta médica que le permita volver a la competencia oficial. A pesar de que el jugador lleva 740 minutos acumulados en dieciséis encuentros, con siete de ellos como titular, su estado físico no le permite asumir la titularidad inmediata.

Esta situación se complica adicionalmente por una larga inactividad que afecta su ritmo de juego y su adaptación táctica. La dirección técnica valora su experiencia, pero la falta de minutos recientes lo coloca en una posición de riesgo físico para un partido de alta intensidad.

Impacto en la Formación ante Instituto

Con tan poco margen de ensayos por delante, resulta muy complicado que Julián Ceppi Beltrán pueda reaparecer contra el equipo cordobés. La imposibilidad de contar con esta pieza clave fuerza a Leonel Ponzio a ajustar su esquema para afrontar el viaje a Alta Córdoba.

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El delantero ex-Argentinos y Corinthians enfrenta un panorama adverso debido a su inflamación persistente y la falta de preparación física. Esta restricción impacta directamente en la estructura ofensiva que el equipo planea desplegar en los cuartos de final del torneo local.

Planificación del Centro del Mediocampo

Ante la ausencia probable de Beltrán, el joven Santiago Espíndola se perfila con fuerza para seguir operando como volante central en la formación titular. Esta decisión permite mantener la estabilidad en el mediocampo y aprovechar la continuidad futbolística del jugador, quien se encuentra en plena forma competitiva.

La falta de ensayos previos limita las opciones tácticas disponibles para el cuerpo técnico. Por ello, la estructura del equipo deberá adaptarse a las condiciones reales de sus jugadores estrella, priorizando la solidez defensiva y la eficacia ofensiva sin depender de jugadores lesionados.